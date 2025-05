Anticipazioni Doppio Gioco, quando inizia la fiction con Alessandra Mastronardi: spoiler sulla trama

Alessandra Mastronardi dopo I Cesaroni, L’Allieva e I Medici torna protagonista di una fiction, Doppio Gioco, serie tv trasmessa da Canale5. Per l’occasione l’attrice oggi è ospite dal salotto di Silvia Toffanin, Verissimo per fornire dettaglio sulla trama ed anticipazioni e rivelare le notizie più utili. Innanzitutto alla domanda quando inizia la fiction c’è già la risposta certa: martedì 27 maggio 2025 in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.35 circa.

Per quanto riguarda le anticipazioni Doppio Gioco, invece, la trama ruota attorno alla protagonista Daria, che ha il volto di Alessandra Mastronardi, che è una giovane donna con un talento molto particolare: ha un vero e proprio talento nel capire le persone. Riesce a ‘leggerle’ talmente nel profondo che i Servizi Segreti le propongono una collaborazione sotto copertura contro un esponente della criminalità organizzata, un tale di nome Gemini. Tuttavia ci sarà un clamoroso colpo di scena: Daria ha l’impressione di conoscerlo molto bene e tutto ciò porterà ad un effetto domino che avrà effetti importanti.

Quando va in onda Doppio Gioco: anticipazioni, cast, trama e numero puntate della nuova fiction di Canale5

La nuova fiction di Canale5 va in onda dal 27 maggio 2025 ogni martedì sera a partire dalle 21.30 circa. Il numero di puntate sono in totale quattro e dunque terrà compagnia ai telespettatori fino al 17 giugno 2025. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity e dopo la messa in onda rimarrà disponibile nel catalogo. Per quanto riguarda il cast di Doppio Gioco, invece, accanto alla protagonista Mastronardi ci sarà anche Max Tortora (che da il volto al pericoloso latitante Gemini) i due torneranno a recitare insieme dopo la fortunata esperienza ne I Cesaroni. Nel cast c’è anche l’attore Simone Liberati. E dalle anticipazioni si scopre che non mancheranno dei clamorosi colpi di scena.