Anticipazioni Doppio gioco: prima puntata del 27 maggio 2025

C’è aria di novità su Canale 5 con il debutto questa sera, martedì 27 maggio 2025, in prima serata, della nuova fiction targata Mediaset Doppio gioco. Una vera e propria novità all’interno del palinsesto di Canale 5 che vede anche il grande ritorno di Alessandra Mastronardi nel panorama delle fiction Mediaset: è lei infatti la protagonista di questa nuova serie televisiva destinata ad appassionare gli spettatori, tra misteri da risolvere e un thriller psicologico che lascerà tutti con il fiato sospeso.

Doppio gioco vede protagonisti Alessandra Mastronardi e Max Tortora, che si ritrovano sul set televisivo diversi anni dopo il successo de I Cesaroni, rispettivamente nei panni di Daria e Gemini. È proprio Daria la protagonista e, secondo le anticipazioni della prima puntata in onda stasera, la prima di quattro serate, verrà introdotta nella narrazione facendo luce proprio sulla sua storia. Daria Giraldi è una figura complessa e dalle mille sfaccettature, è un’abile giocatrice di poker ma anche una truffatrice con dei segreti nel suo passato.

Anticipazioni Doppio gioco fiction Canale5, Daria sconvolta dall’incontro con Gemini

Soffermandoci sulle anticipazioni di Doppio gioco per la prima puntata in onda stasera, martedì 27 maggio 2025, su Canale 5, viene introdotta la storia di Daria, una giovane donna che custodisce un talento davvero speciale ed ereditato dal padre: è infatti capace di “leggere” le persone, di riuscire ad entrare nella mente degli altri indagandone pensieri e comportamenti, talento esercitato soprattutto attraverso il gioco del poker, di cui è abilissima. Tale talento e passione, tuttavia, porterà Daria ad essere condannata per truffa.

Tuttavia caratteristica innata si rivela fondamentale per la protagonista, dal momento che verrà ingaggiata dai Servizi Segreti in una missione sotto copertura con l’obiettivo di catturare un esponente della criminalità internazionale, tale Gemini. La donna accetta la proposta ma presto si renderà conto che la sua strada è indissolubilmente legata a quella del ricercato: quando infatti lo incontrerà, si renderà conto che potrebbe essere legato alla sua vita e al suo passato e tale mistero farà da filo conduttore della narrazione. Un thriller che prende il via questa sera e che riserverà non pochi colpi di scena.

Doppio Gioco, come vederlo in tv e in diretta streaming

A distanza di anni da I Cesaroni, in cui era Eva Cudicini, e L’Allieva in cui impersonava Alice Allevi, Alessandra Mastronardi è pronta a tornare protagonista in una fiction, con un ruolo però inedito e con la quale non si era mai confrontata. Riuscirà ad appassionare i telespettatori? Doppio Gioco va in onda ogni martedì in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.30 circa. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming sul sito di Mediaset Infinity.