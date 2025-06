Sta per chiudersi il cerchio di una trama che con pochi episodi ha conquistato l’attenzione e curiosità degli appassionati; le anticipazioni Doppio Gioco per la terza puntata – oggi, 10 giugno 2025 – mettono al centro dell’attenzione i dubbi di Daria dopo l’omicidio di Monti con particolare riferimento al rapporto con Ettore. Nel frattempo, Gemini resta nel mirino ma collaborare al momento è fondamentale.

Storia vera Doppio Gioco: a chi s'ispira fiction con Alessandra Mastronardi/ Dai romanzi a parole del regista

Daria sempre più dubbiosa sui reali intenti di Ettore… Anticipazioni Doppio Gioco 10 giugno 2025

Le anticipazioni Doppio Gioco per la terza puntata di oggi – 10 giugno 2025 – partono dall’ultimo evento che ha scosso i protagonisti: la morte di Monti. L’omicidio è ancora oggetto di indagine e, dietro il velo di mistero, potrebbe celarsi ancora la figura di Gemini. Il sospetto assilla Daria che, in realtà, è quasi totalmente convinta che ci sia il criminale dietro l’efferato delitto. La protagonista non può però occuparsi direttamente della questione perchè c’è un’altra situazione spinosa da risolvere: l’interrogatorio con Longardi.

Un posto al sole: anticipazioni puntata 11 giugno 2025/ Gennaro fuori controllo

Archiviato il necessario colloquio con Longardi che, per il momento, sembra convinto delle posizioni di Daria, la donna inizierà a riflettere sulle persone che la circondano. Il focus finisce su Ettore; un rapporto in crescita ma che continua ad alimentare anche diverse perplessità e dubbi. E se l’intesa fosse solo un modo per renderla manovrabile per essere un’arma in più per i Servizi Segreti? Il dubbio rimane e sembra ancora essere lontano dall’essere sciolto.

Anticipazioni Doppio Gioco, terza puntata 10 giugno 2025: Daria e Gemini si preparano ad un nuovo colpo…

Le anticipazioni Doppio Gioco proseguono con un nuovo piano con protagonisti Daria e Gemini. La scelta di collaborare verte sulla necessità di mettere a segno un colpo che per entrambi può segnare una vera e propria svolta. A dispetto dei rischi e degli occhi sempre su di loro da parte dei Servizi Segreti, riescono ad infiltrarsi in un night club di Belgrado ma il loro piano è tutt’altro che privo di angherie.

Anticipazioni Tradimento 11 giugno 2025/ La felicità di Tolga e Selin non dura a lungo, altro dramma per loro

L’obiettivo è mettere le mani su un archivio; un insieme di documenti che potrebbero letteralmente smontare i progetti di un’organizzazione criminale al netto di progetti loschi e illegali. Non sarà facile però accedere a quei file; come se non bastasse, arriva una rivelazione che Daria accoglierà in maniera sconvolgente.

Doppio Gioco, dove e quando vedere la terza puntata in diretta streaming

La cornice delle anticipazioni Doppio Gioco garantisce un quadro di grandi emozioni per l’appuntamento di questa sera con la terza puntata della serie tv: in onda oggi, 10 giugno 2025, in prima serata su Canale 5. L’episodio sarà come sempre disponibile anche in diretta streaming e on demand grazie alla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.