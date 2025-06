Doppio Gioco anticipazioni ultima puntata in onda oggi - 17 giugno 2025 - in prima serata su Canale 5: Ettore è in serio pericolo…

Gusto per il thriller ed emozioni incalzanti, trama fitta di misteri e sempre colma di colpi di scena; c’è tutto nella nuova serie tv di Canale 5 prossima a volgere al termine, le anticipazioni Doppio Gioco per l’ultima puntata di oggi – 17 giugno 2025 – promettono risvolti da fiato sospeso. Daria – interpretata da Alessandra Mastronardi – si ritroverà a prendere le ultime scelte cruciali e, proprio quando pensava di avere un quadro chiaro, sarà ancora Gemini a cambiare l’ordine delle priorità.

Il passato di Gemini porta Daria ad un bivio… Anticipazioni Doppio Gioco ultima puntata 17 giugno 2025

E’ il momento della resa dei conti; il tempo ha fatto il suo corso e buona parte dei protagonisti non possono più attendere. L’ultima puntata di Doppio Gioco – oggi 17 giugno 2025 – parte dalle recenti rivelazioni fatte da Longardi; l’uomo sembra essere ben a conoscenza dei segreti riguardanti il passato di Gemini e che quest’ultimo avrebbe abilmente celato nel corso del tempo. Ciò che emergerà sarà però tutt’altro che rivelatorio per la protagonista…

Le anticipazioni Doppio Gioco – ultima puntata 17 giugno 2025 – raccontano di un vero e proprio dissidio interiore per Daria. L’abile giocatrice di poker, appresa la verità sul passato di Gemini, si troverà a dover dirimere un vero e proprio bivio che solo con lo scorrere dei prossimi eventi diventerà sempre più chiaro. Nel frattempo, Ettore è ignaro delle ultime scoperte e sceglie proprio Daria per avere il supporto necessario nel merito delle indagini contro il Cartello: l’obiettivo è sgominare la banda e porre fine ai loro loschi piani e affari.

Anticipazioni Doppio Gioco ultima puntata 17 giugno 2025: Gemini ha incastrato Daria…

Le anticipazioni Doppio Gioco per l’ultima puntata in onda oggi – 17 giugno 2025 – proseguono con un colpo di scena che forse era ampiamente nell’aria. Gemini ha giocato in maniera abile, da buon stratega ha fatto in modo di ottenere i benefici necessari sfruttando il supporto di Daria che non immaginava risvolti simili. Ora, la situazione è una sorta di vicolo cieco per la protagonista che si vede costretta a seguire il criminale nei suoi prossimi colpi.

Come prevedibile, la situazione prende la peggiore delle pieghe; la vita di Ettore è in serio pericolo. Daria, come unica opzione per scongiurare il peggio, deve seguire ogni singolo diktat di Gemini anche quando sarà tutt’altro che d’accordo. La protagonista riuscirà a scampare il pericolo peggiore e mettere nel sacco il criminale?

Doppio Gioco, dove e quando vedere l’ultima puntata in diretta streaming

Tante domande in sospeso e tutte pronte e trovare risposta, forse, nel finale di stagione; appuntamento imperdibile – oggi, 17 giugno 2025 – su Canale 5 con l’ultima puntata di Doppio Gioco. L’atto conclusivo della nuova serie tv sarà disponibile anche in diretta streaming mediante la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.