Anticipazioni e diretta Sarabanda, tutti i concorrenti pronti a sfidarsi: da Francesco Blasetti a Marco Briano

Questa sera torna in onda l’appuntamento con Sarabanda, due appuntamenti speciali per la trasmissione di Canale Cinque che incoroneranno il vincitore tra i campioni. Le anticipazioni e diretta Sarabanda – Il torneo dei campioni prevedono scintille fin dalla prima puntata in programma stasera martedì 9 settembre 2025. Una grande soddisfazione per Enrico Papi, che accoglierà in studio tantiGiunto al momento dei saluti, Enrico Papi ha ringraziato così i telespettatori del programma di Canale Cinque nella serata finale, non senza nascondere un po’ di rammarico: “Questa sera come previsto finisce la prima stagione di #sarabanda, un esperimento estivo che grazie a voi in sole 40 puntate e in piena estate ha ottenuto risultati inaspettati” ha detto Enrico Papi congedandosi dal pubblico dopo la corsa durata un’estate intera e che ha portato il programma a toccare vette importanti.

Pupo spiazza tutti su Barbara d’Urso: "Il flirt c’è stato"/ "Ballando con le stelle? Si deve accontentare"

Stando alle anticipazioni Sarabanda, scopriamo come funzioneranno le due serate che vedranno alcuni grandi protagonisti sfidarsi e contendersi il montepremi finale della trasmissione: “Cinque campioni, con all’attivo più puntate vinte tra tutti i concorrenti, che si sfideranno nei giochi cult del programma, per riuscire a vincere i 100mila euro in palio. I due finalisti, infatti, si contenderanno il trofeo e il montepremi in un inedito 10×60, una prova decisiva che incoronerà il vincitore assoluto”.

Chi è Francesca Pascale, ex moglie di Paola Turci/ La politica e la storia con Berlusconi

Anticipazioni e diretta Sarabanda, tutti i concorrenti

Cinque campioni dell’edizione appena conclusa di Sarabanda sono pronti a sfidarsi in una lotta senza esclusione di colpi, un quiz musicale che vedrà scendere in campo cinque campioni del programma di Canale Cinque condotto da Enrico Papi.

A sfidarsi nella trasmissione saranno Francesco Blasetti, Francesco Gruosso, Marco Briano, Giuliano Vacca e Ilaria Sambinello. Vedremo chi tra questi si aggiudicherà il montepremi finale, dunque laureandosi il concorrente più forte del quiz di Canale Cinque condotto da Enrico Papi.