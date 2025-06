Le anticipazioni di Elsbeth 2 rivelano cosa accadrà nei primi due episodi in onda lunedì 23 giugno 2025, Elsbeth indaga sulla morte di due uomini.

Sono moltissime le persone che attendono con ansia di scoprire tutto quello che accadrà nella seconda stagione di Elsbeth, la serie tv approderà su Rai 2 stasera, lunedì 23 giugno 2025, alle 21.20. Verranno trasmessi sul piccolo schermo ben due episodi, lo spin-off di The Good Wife e The Good Fight però sarà disponibile in qualsiasi momento anche in streaming sul sito Raiplay. Ma cosa accadrà nella puntata di oggi?

In attesa di scoprire tutti i dettagli sul web sono già trapelate alcune interessanti anticipazioni in merito ai primi due episodi della seconda stagione di che andranno in onda in prima serata oggi, lunedì 23 giugno 2025. Cosa succederà? Nel primo episodio, intitolata ‘Abbonato all’omicidio‘, un broker finanziario verrà trovato senza vita. La causa del decesso? Dopo una serata trascorsa all’opera qualcuno lo ha pugnalato.

Elsbeth 2, anticipazioni 23 giugno 2025: Elsbeth indaga su due omicidi, i suoi sospetti

La vittima, il broker finanziario, era un donnaiolo e sarà Elsbeth ad indagare sulla sua morte per scoprire chi è stato ad ucciderlo. Stando alle anticipazioni relative al primo episodio della seconda stagione della serie tv americana, la donna avrà un sospetto. Di che si tratta? Che sia stato un telefono che squillava durante lo spettacolo a spingere un melomane ossessionato ad uccidere la vittima. Intanto, sia lei che Kaya e il capitano Wagner, dovranno abituarsi ai cambiamenti avvenuti nel distretto.

Il secondo episodio di Elsbeth in onda stasera, lunedì 23 giugno 2025, si intitola invece ‘Roba sbagliata’ e le indagini questa volta si concentreranno sull’omicidio di un uomo molto ricco. Il miliardario morirà in modo strano durante una simulazione di addestramento spaziale. Elsbeth avrà il sospetto che non si tratta di un incidente, a causare la sua morte potrebbe essere stato Neal, un collega della vittima quanto rancoroso. Mentre indagherà la detective si riunirà con un ex collega di Chiacago, un incontro che le sconvolgerà la giornata.