Anticipazioni Elsbeth 2 prossima puntata: cosa succederà lunedì 21 luglio 2025

Tutti pazzi per Elsbeth 2, la seconda stagione della fortunatissima serie americana con protagonista Elsbeth Tascioni, un’avvocata decisamente fuori dalle righe che, dopo essersi trasferita a New York, collabora con la polizia nei casi di cronaca e alla ricerca dei criminali. Una seconda stagione ricca di episodi e casi mozzafiato tutti da seguire, trasmessa in America dallo scorso ottobre fino a maggio e che ha debuttato in Italia, su Rai 2, lo scorso 23 giugno.

Nella puntata andata in onda stasera, lunedì 14 luglio 2025, Elsbeth non si è tirata indietro e ha indagato su alcune misteriose morti che hanno lasciato tutti con il fiato sospeso. La prima ha coinvolto uno strano membro dello staff di un ristorante non qualunque, ma il più rinomato di New York; la seconda, invece, ha riguardato un uomo morto durante il periodo del Natale per un bizzarro incidente e per il quale è stata indagata la moglie.

Anticipazioni Elsbeth 2 prossima puntata: prima convocazione per Elsbeth in giuria

Cosa succederà invece nella prossima puntata di Elsbeth 2, in onda lunedì 21 luglio 2025 come sempre in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21.20? Entrando nel dettaglio delle anticipazioni riportate sui siti internazionali, il primo episodio della serata s’intitola One Angry Woman e rappresenta un punto di svolta piuttosto importante nella carriera e nel percorso professionale della protagonista. Elsbeth, infatti, viene convocata in giuria e finisce in un processo per omicidio dove dovrà affrontare Milton Crawford, un giudice difficile che si rivelerà un avversario importante da affrontare.

Il secondo episodio della prossima puntata s’intitola invece Toil and Trouble e vede l’avvocata coinvolta in un caso “televisivo”. Al centro delle indagini c’è la misteriosa morte di uno showrunner di un procedimento di polizia, che viene trovato assassinato nel suo ufficio; inizialmente i sospetti ricadono tutti su un fan scontento ma, alla fine, la pista intrapresa da Elsbeth porta verso la star Regina Coburn.