Anticipazioni Elsbeth 2 prossima puntata, in onda lunedì 28 luglio 2025: Elsbeth indaga su due misteriose morti, un giovane uomo e un titano di Wall Street…

Anche prossima settimana, più precisamente nella serata di lunedì 28 luglio 2025, andrà in onda una nuova puntata di Elsbeth 2 in prima serata su Rai 2 a partire come sempre dalle ore 21.20 circa. La celebre avvocata televisiva torna in onda con nuove avventure e casi da risolvere, sempre con il suo innato spirito anticonformista e decisamente fuori dalle righe, tra ironia e quella spregiudicatezza di fondo che la rendono di per sé un personaggio tutto da scoprire.

Nella puntata in onda questa sera Elsbeth è stata per la prima convocata in una giuria popolare, ottenendo così un importante step in carriera che le ha anche permesso di sentirsi finalmente e a tutti gli effetti una vera newyorkese; inoltre, ha anche ricevuto la visita dell’amato figlio Teddy. In un altro caso, decisamente misterioso, ha collaborato con le autorità su alcuni crimini commessi dietro le quinte di una serie poliziesca: il no di un produttore ad una richiesta della co-protagonista ha alimentato non poche tensioni…

Anticipazioni Elsbeth 2 prossima puntata: una rivalità tra fratelli finisce nel sangue

Entrando nel merito delle anticipazioni Elsbeth 2 della prossima puntata, in onda lunedì 28 luglio 2025, riportate dai siti internazionali, l’episodio 9 s’intitola Morto e vegeto. Al centro delle indagini c’è la misteriosa morte di un giovane trovato nella sua auto, che aveva da poco lasciato un centro benessere olistico; Elsbeth avanza subito sospetti su quel centro e decide di farci visita, indagando sul suo fondatore.

Nel secondo episodio della prossima puntata, il numero 10 intitolato Il cocco di mamma, Elsbeth indaga sulla misteriosa morte di un titano di Wall Street, trovato assassinato dopo aver ceduto la sua fortuna. Le attenzioni della spregiudicata avvocata, sempre in collaborazione con le autorità di New York, si concentrano immediatamente sul fratello gemello nonché suo socio in affari; Elsbeth crede infatti che l’uomo sia coinvolto nella vicenda e che, per una irrisolta rivalità tra fratelli, possa essere davvero lui il colpevole…

