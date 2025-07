Anticipazioni Elsbeth 2, puntata 14 luglio 2025: misterioso omicidio al ristorante

Questa sera, lunedì 14 luglio 2025, va in onda in prima serata su Rai 2 una nuova puntata di Elsbeth 2, la seconda stagione della serie americana ideata nel 2024 e spin off di The good wife e The good fight. Tornano in onda le avventure della protagonista Elsbeth, un’avvocata fuori dalle righe che mette a disposizione le sue conoscenze e il suo impegno per contrastare l’illegalità nella città di New York e mettersi sulle tracce di pericolosi criminali, collaborando con le autorità anche con un pizzico di ironia e spericolatezza.

Ma cosa succederà nella puntata di questa sera, in onda a partire dalle ore 21.20 circa? Secondo le anticipazioni riportate sul sito dell‘Ufficio Stampa Rai, la puntata sarà divisa anche questa volta in due episodi distinti. Il primo s’intitola Sì chef! e, come già preannuncia il titolo, si snoda nello scenario di un ristorante. Nello specifico, Elsbeth indagherà sulla misteriosa morte di un membro dello staff del ristorante più esclusivo di New York; un personaggio subdolo, enigmatico, che ha scatenato il caos nel locale e la rabbia di uno degli chef più stimati d’America.

Anticipazioni Elsbeth 2: indagini su un omicidio sotto Natale

Proseguendo con le anticipazioni Elsbeth 2, in onda questa sera, il secondo episodio della puntata s’intitola Regalo di Natale e si sviluppa nel periodo delle feste. Anche in questo caso Elsbeth indagherà su una morte alquanto misteriosa; protagonisti sono Dirk e DeeDee Dashers, una coppia di coniugi nonché curatori del Natale delle celebrità.

Tutto cambia in seguito alla morte di Dirk, dovuta ad uno strano incidente sul quale la protagonista indagherà, e per il quale sospetterà che l’omicida potrebbe essere proprio la moglie. L’avvocata, inoltre, per mezzo di Kaya e Wagner riceverà una inaspettata sorpresa natalizia. Ricordiamo che la puntata andrà in onda questa sera, lunedì 14 luglio 2025, in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21.20.

