Anticipazioni Elsbeth 2, puntata in onda stasera lunedì 21 luglio 2025: l'avvocata viene convocata in una giuria popolare per un processo d'omicidio

Elsbeth 2, la seconda stagione della serie in onda su Rai 2, torna in prima serata questa sera, lunedì 21 luglio 2025, con una nuova ed imperdibile puntata a partire come sempre dalle ore 21.20 circa. Al centro della narrazione c’è ancora una volta l’iconica figura di Elsbeth Tascioni, una avvocata decisamente anticonvenzionale che, attraverso un tocco di spregiudicatezza e una sana ironia di fondo che la guida nella vita e nel lavoro, collabora con la polizia di New York nei più intricati casi di criminalità.

Scopriamo ora nel dettaglio quali sono le anticipazioni di Elsbeth 2 per la puntata in onda questa sera, riportate sul sito dell’Ufficio Stampa Rai. Il primo episodio di serata s’intitola La giurata numero 13 e rappresenta uno step importante per la carriera della protagonista: Elsbeth viene infatti per la prima volta convocata in una giuria popolare in merito ad un processo d’omicidio, dove fronteggerà un formidabile avversario come il giudice Milton Crawford.

Anticipazioni Elsbeth 2: l’avvocata indaga su un misterioso caso “televisivo”

Proseguendo con le anticipazioni Elsbeth 2 per la puntata di questa sera, lunedì 21 luglio, sempre nell’episodio intitolato La giurata numero 13 arriverà una grande sorpresa per Elsbeth: la protagonista, infatti, riabbraccerà l’adorato figlio Teddy, venuto a farle visita, e anche il distretto lo accoglierà con grande affetto.

In merito invece al secondo episodio di serata, intitolato Finale di stagione, l’avvocata dovrà indagare su un caso “televisivo” piuttosto misterioso e tutto decifrare. Al centro delle indagini ci sono alcuni contrasti tra la co-protagonista di una serie poliziesca e il produttore; la donna ha infatti richiesto di inventare un finale di stagione per la serie affinché possa allo stesso tempo recarsi a Londra per recitare in un prestigioso teatro e coronare così il suo sogno. Il “no” del produttore accenderà non pochi conflitti, con tanto di crimini…

