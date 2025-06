Le anticipazioni di Elsbeth 2 svelano i nuovi casi su cui dovrà indagare Elsbeth ovvero la morte di un dipendente di una famosa gioielleria di New York.

La seconda stagione di Elsbeth, serie americana spin-off dei legal drama di successo “The good wife” e “The good fight”, è finalmente arrivata in Italia con gli episodi trasmessi nella prima serata di Raidue. Dopo gli episodi di questa sera, la serie tornerà in onda lunedì 30 giugno, sempre in prima serata con due nuovi episodi in cui l’avvocata anticonformista Elsbeth Tascioni è impegnata nella risoluzione di nuovi casi. Dopo una brillante carriera a Chicago, Elsbeth Tascioni ha messo su una tecnica per risolvere anche i casi più controversi aiutando così la polizia di New York.

Nei due nuovi episodi, Elsbeth sarà impegnata nella risoluzione di un caso in cui è coinvolta un’ex bambina prodigio e nelle indagini sulla morte di un dipendente di una nota gioielleria di New York.

Anticipazioni Elsbeth 2: cosa accadrà nella puntata del 30 giugno 2025

Nel primo episodio di Elsbeth 2 in onda lunedì 30 giugno dal titolo “La notte del diavolo“. Mac, un’ex bambina prodigio, si sveglia ad Halloween dopo una notte di follie. Mac, tuttavia, si sveglia senza ricordare dove si trovasse e temendo di aver commesso un omicidio: Un caso particolarmente complesso sul quale indagano Elsbeth e la squadra che provano a ripercorrere i suoi passi per capire cosa possa essere realmente accaduto.

Nel secondo episodio della serata dal titolo “Elsbeth’s 11″, un dipendente della gioielleria più esclusiva di New York viene ritrovato morto e sul suo decesso che ha tutte le caratteristiche di un omicidio indagano Elsbeth e la squadra. Durante le indagini, però, vengono a galla i piani per una rapina durante un Galà, orchestrata da un’elegante cliente VIP.