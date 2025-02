Anticipazioni Elsbeth, nuova avventura per la detective

Parte questa sera su Rai2 la nuova serie Elsbeth, un mix tra poliziesco e giudiziario, una fusione di commedia e giallo che garantirà sicuramente emozioni ai telespettatori della fiction del secondo canale. Spin off di The Good Wife e The Good Fight, la serie sarà incentrata sul personaggio di Elsbeth Tascioni, per l’occasione portata sul piccolo schermo da una straordinaria Carrie Preston.

Le vicende si concentrano sulla padrona di casa Elsbeth Tascioni, un’avvocata certamente non convenzionale ma dalla spiccata intelligenza e astuzia, dopo una carriera di grande successo vissuta in quel di Chicago, decide di trasferirsi a New York. Una modalità particolare, visto che stando alle anticipazioni Elsbeth le puntate spesso partiranno dal finale, capiremo fin da subito il nome dell’assassino, ma sarà curioso scoprire come si è giunti a determinati finali e quali sono i motivi che hanno spinto i killer a colpire.

Anticipazioni seconda puntata Elsbeth: uno spinoso caso da risolvere

Nel corso della prima puntata in onda questa sera 1° febbraio 2025, Elsbeth si ritroverà a indagare su una morte, una ragazza e studentessa Universitaria di teatro è stata trovata senza vita nella sua abitazione in un grattacielo di New York: secondo la protagonista e le anticipazioni di Elsbeth potrebbe esserci il direttore artistico dietro l’accaduto: serviranno tutte le astuzie e i metodi anche poco convenzionali della protagonista per arrivare alla verità.

Le anticipazioni della seconda puntata di Elsbeth prevedono altri colpi di scena: la morte di una presidente del consiglio di amministrazione di una cooperativa di un lussuoso edificio anteguerra morirà cadendo da un balcone, Elsbeth e Kaya si ritroveranno a indagare sulla scena nella speranza di riuscire a ricostruire la dinamica che ha portato all’ennesimo omicidio nella Grande Mela. Ci riusciranno, non senza qualche gatta da pelare. Le due, stando alle anticipazioni Elsbeth, si imbatteranno nella figura di John, che si rivelerà fondamentale.

