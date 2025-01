Endless Love, anticipazioni prossime puntate: matrimonio a rischio per Nihan e Kemal?

Cresce la curiosità per le anticipazioni di Endless Love in vista delle prossime puntate, in onda da lunedì 13 a venerdì 18 gennaio. Dunque cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi episodi? Gli interrogativi sono molteplici e riguardano soprattutto il matrimonio imminente tra Nihan e Kemal: i preparativi per le nozze sono in corso ma gli imprevisti non mancano, così come chi trama nell’ombra. Emir infatti vuole sabotare il matrimonio e sta architettando un piano.

Zenyep dal canto suo prova a dissuaderlo ma senza risultati. Baran diventa alleato di Emir nel tentativo di mettere i bastoni tra le ruote alla coppia, mentre Kemal inizia ad essere sospettoso e teme che qualcuno possa insidiare lo svolgimento della cerimonia. Le anticipazioni di Endless Love rivelano il piano diabolico di Emir, che vorrebbe rapire lo sposo per poi ucciderlo. Ci riuscirà?

Anticipazioni Endless Love, ecco cosa aspettarci nelle prossime puntate: Nihan è preoccupata

Kemal si assenta un po’ troppo e anche Nihan inizia a preoccuparsi. Zehir e Ayhan scoprono che è stato rapito e provano subito a raggiungerlo per salvargli la vita. Con un piano di recupero e soprattutto con la complicità di Zeynep, riescono a salvare in extremis il nostro protagonista. Emir perde le staffe perché il suo piano è andato a rotoli e dovrà darsi da fare quando, a causa di un incidente, Zenyep finisce in ospedale.

L’impatto provocherà gravi ripercussioni sulla giovane donna che infatti perderà il bimbo che stava aspettando. Emir grida vendetta contro Kemal e la situazione diventa sempre più tesa ad Endless Love. Dunque, quali evoluzioni aspettarci nelle prossime puntate? Sicuramente le emozioni e i colpi di scena non mancheranno negli episodi in arrivo.

