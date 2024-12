Anticipazioni Endless Love, puntata del 20 dicembre 2024: Nihan ricatta Emir

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love prima della pausa per le festività natalizia? Dalle anticipazioni si scopre che ci sarà un ribaltamento della situazione, Kemal e Nihan riusciranno ad incastrare Emir e finalmente a liberarsi di lui. Tuttavia nuovi guai ed imprevisti saranno dietro l’angolo con una nuova diabolica alleanza tra Emir ed Asu. Nel dettaglio, nella puntata di Endless Love di venerdì 20 dicembre 2024 Tarik riuscirà a estorcere a Galip il nome della società intermediaria con cui Emir ha stretto accordi per occultare i traffici illeciti dell’azienda.

Le anticipazioni Endless Love, rivelano che grazia a queste informazioni Nihan ricatterà Emir: se vuole riuscire nel suo intento di saldare le banche dovrà chiedere ai suoi uomini di allontanarsi dalla loro casa. La Sezin in questo modo sarà libera di tornare ad abbracciare Deniz e attendere che Kemal porti a termine il suo piano. Nel frattempo, Fehime dopo aver preparato uno scatolone con alcune cose che aveva portato via dalla vecchia casa di Kemal, lo darà a Zeynep, che al suo interno trova un pacco destinato al fratello al cui interno c’è una chiavetta con dei video molto compromettenti per il Koczuoglu, ma la più piccola dei Soydere farà un gesto sconsiderato che ostacolerà Kemal.

Si passa così alle anticipazioni Endless Love della puntata di venerdì 21 dicembre 2024 che svelano che Kemal costringerà Emir a firmare l’accordo per il divorzio consensuale con Nihan. I due giovani saranno al settimo cielo convinti di poter finalmente coronare il loro sogno d’amore ma in realtà mentre festeggiano in compagnia di tutti i loro affetti, Asu ed Emir stanno già tramando alle loro spalle. Emir, costretto, firmerà il divorzio da Nihan mentre Kemal riceverà una convocazione per effettuare il test del DNA per accertare su Deniz è sua figlia e tutto ciò gli causerà non poca inquietudine.

Intanto le banche, informati dal Soydere, inizieranno a ritirare i fidi alla Kozcuoglu Holding anche perché Nihan, allo scopo di accelerare la disfatta dei nemici, non pagherà in tempo le rate del piano di rientro. Emir, a cui Asu ha detto del ritrovamento dei video da parte di Zeynep, ha un durissimo confronto con suo padre, poi torna a casa e resta scioccato di fronte alla sua nuova realtà. Kemal apprenderà costernato che sua sorella non ha mai smesso di amare Emir: infatti Zeynep, pur non volendo fare del male a suo fratello, è entusiasta della nuova situazione di Emir, e farà una mossa che neanche lo stesso Emir si aspettava: gli consegnerà i video compromettenti che incastrano Emir per la morte di Linda. L’appuntamento con le prossime puntate di Endless Love è per venerdì alle 14.10 circa e sabato alle 14.45 circa sempre su Canale5.