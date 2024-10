Anticipazioni Endless Love dal 25 al 31 ottobre 2024: terribile vendetta di Emir contro Kemal, Nihan e Deniz

Saranno di fuoco le prossime puntate di Endless Love con Emir che attuerà la sua vendetta spietata nei confronti di Kemal, Nihan e la piccola Deniz. Dopo aver scoperto che Kemal sa che Deniz e sua figlia Emir ruba i passaporti di Nihan e Deniz per portare la bambina all’estero ma Kemal farà la sua contromossa ed organizzerà un finto rapimento di Deniz, l’affiderà ai suoi genitori e li porterà in un posto lontano. Le cose però non andranno come previsto perché Banu, dopo aver spiato i genitori di Kemal capirà tutto e lo spiffererà ad Emir che con un’abile stratagemma cercherà di impedire a Kemal di portare via Deniz.

Le anticipazioni di Endless Love delle prossime puntate fino al 31 ottobre 2024 riveleranno con a causa di intrighi, mosse e contromosse, Kemal riuscirà nel suo intento ma ciò scatenerà la rabbia di Emir che si dirà pronto a dare fuoco alla casa dei Soydere e solo l’intervento di Nihan riuscirà a farlo desistere. Nel frattempo Emir scoprirà dove si trova Deniz ma questa volta sarà Zeynep a salvare la situazione avvertendo in tempo Kemal che riuscirà a mettere in salvo Deniz. Emir grazie a Banu scoprirà che è stata Zeynep a tradirlo mentre Kemal con la piccola Deniz cercheranno un luogo dove nascondersi essendo cercati sia da Emir che dalla polizia che considera il Soydere un rapitore. L’uomo potrà contare sull’aiuto del fratello Tarik mentre Nihan, pur sapendo che la figlia è al sicuro, sentirà tantissimo la sua mancanza.

Endless Love anticipazioni prossima puntata del 31 ottobre 2024: Deniz sta male e Kemal finisce in carcere

Le anticipazioni Endless Love puntata del 31 ottobre 2024 rivelano che ci sarà una svolta drammatica per la piccola Deniz. Nihan e Kemal temendo ripercussioni da parte di Emir decideranno di portare la piccola, insieme ai genitori del Soydere in un lungo ancora più lontano ma si accorgeranno che la piccola avrà un brutta reazione cutanea con la comparsa di bollicine rosse su tutto il corpo. Portata di corsa in ospedale i medici si insospettiranno non poco del fatto che la piccola e i suoi genitori siano senza documenti e per questo avviseranno la polizia. Hakan, dunque, capirà subito che si tratta di Kemal.

Infine, dalle anticipazioni Endless Love si scopre che Kemal ed i suoi genitori Fehime e Huseyn verranno arrestati. Quest’ultimi saranno rilasciati quasi subito mentre Kemal rimarrà in prigione dove riceverà la visita di Emir che gli farà ascoltare l’audio in cui Deniz lo chiama papà per distruggerlo psicologicamente. Nihan, nel frattempo chiederà a Galip di provare a parlare con il figlio per ritirare la denuncia nei confronti di Kemal. Non ci sarà pace per quest’ultimo perché nel frattempo scoprirà che la sorella Zeynep convive con Hakan e sarà molto preoccupato per lei.