Anticipazioni Endless Love prossima puntata del 6 dicembre 2024: perché Nihan finisce in carcere?

Questa sera andrà in onda una nuova puntata di Endless Love e dalle anticipazioni si scopre che nei tre episodi che verranno trasmessi ci saranno tantissimi colpi di scena che avranno serie ripercussioni sulla coppia formata da Nihan e Kemal, perché Nihan finisce in carcere? Dietro il suo arresto c’è un diabolico piano di Emir ed Asu. L’imprenditore non si rassegnerà al fatto che la sua amata abbia scelto un altro uomo e, con l’aiuto della sorella, deciderà di fargliela pagare facendo ricadere su Nihan le irregolarità e le attività illecite della loro azienda.

Le anticipazioni Endless Love della prossima puntata, venerdì 6 dicembre 2024, svelano che Nihan finirà in carcere ma a consolarla e fare di tutto per farla scarcerare ci sarà Kemal. Intanto, la commissaria Mercan metterà l’ingegnere in guardia contro Asu, rivelandogli di aver trovato una lettera di Tufan in cui quest’ultimo dichiarava il suo amore per Asu e di essere pronto a sposarla. A questo punto, il Soydere affronterà duramente l’ex fidanzata, dicendole di sapere che dietro l’arresto di Nihan c’è un piano suo e di Emir. Asu, entrerà in ansia e dopo aver parlato con Kemal si recherà da Emir. Confesserà al fratello di essere andata alla miniera ed a questo punto tra i due ci sarà un accesso confronto in cui si accuseranno a vicende di aver mandato a monte il piano.

Endless Love anticipazioni, puntata del 7 dicembre 2024:

Si arriva alla puntata di sabato 7 dicembre 2024 e le anticipazioni Endless Love svelano che Emir sarà sempre più certo di riuscire a convincere Nihan a tornare con lui: la paura di perdere la piccola Deniz in una causa di divorzio la costringerà a restare con lui. Nel fratemmpo pronto a tutto pur di far scarcerare Nihan, Kemal con Zehir andrà a parlare con i minatori della miniera le cui irregolarità hanno causato l’arresto e scopriranno che mancano totalmente i sistemi di sicurezza e che le morti avvenute in passato si potevano evitare. Scopriranno anche che Asu, il giorno prima di denunciare Nihan, è andata a parlare con alcuni minatori per avere informazioni.

A questo punto la situazione verrà totalmente stravolta, Kemal avvertirà Emir di avere dei testimoni pronti a far ricadere su di lui le accuse mosse a Nihan. Emir da parte sua troverà qualcuno disposto a fingersi colpevole dei reati in questione. Nel frattempo fervono i preparativi per il matrimonio tra Zeynep ed Hakan ma non andrà come previsto, verranno fuori minacce e segreti che avranno ripercussioni gravi sulla famiglia Soydere. L’appuntamento con le prossime puntate di Endless Love è per venerdì alle 14.10 e sabato alle 14.45 su Canale5.