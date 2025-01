Endless Love tiene compagnia ai telespettatori anche di sabato, l’amatissima dizi turca infatti al momento si ferma solo la domenica e puntata dopo puntata riesce sempre a catturare non poco l’attenzione dei telespettatori. Questi sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti, infatti restano incollati al televisore durante la messa in onda per non perdere alcun dettaglio. Gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono disponibli anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni My Home My Destiny, puntata 11 gennaio 2025/ Ali Rizae continua a corteggiare Sultan

Stando alle anticipazioni di Endless Love trapelate sul web nella puntata che verrà trasmessa domani, sabato 11 gennaio 2025, Emir costringerà la sorella a mettere in atto un piano per uccidere Leyla. Il vero obiettivo di Asu però è quello di uccidere Nihan, di notte infatti riuscirà a recarsi nella sua stanza ma fortunatamente la Acemzade riuscirà a fermarla. La zia della pittrice le impedirà di ucciderla ferendola con un colpo di pistola.

Anticipazioni La Promessa, puntate 11 e 12 gennaio 2025/ L'ultimatum di Cruz per Pia, entro 2 giorni dovrà...

Endless Love, anticipazioni 11 gennaio 2025: Leyla in carcere, Nihan e Kemal organizzano le nozze

Ci saranno altri interessanti colpi di scena a Endless Love nella puntata di sabato 11 gennaio 2025. Le anticipazioni fanno sapere che Asu verrà ricoverata in un ospedale psichiatrico dopo aver tentato di uccidere Nihan. Nel frattempo, in attesa di processo, Leyla verrà arrestata per aver sparato alla sorella di Emir. Intanto Kemal si recherà dal procuratore per denucniare tutti i crimini che Kozcuoglu ha commesso sotto il nome della sua azienda.

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che lo spietato imprenditore, consapevole del fatto che Soydere vuole distruggere lui e la holding, deciderà di dimettersi dai quadri dirigenziali dell’azienda per sfuggire all’arresto. Questo però non sarà sufficiente, nell’episodio di sabato 11 gennaio 2025 verrà infatti disposto un ordine di custodia cautelare nei confronti di Kozcuoglu. Dal carcere Leyla scriverà una lettera per Nihan e Kemal, alla coppia chiederà di sposarsi al più presto e di non rimandare le nozze a causa della sua assenza. Dopo aver letto la lettera Soydere e la sua amata organizzeranno il matrimonio.

Vincenzo Nappi muore in Un passo dal cielo 8? Anticipazioni: chi gli ha sparato e perché/ Dramma sul finale