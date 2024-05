Anticipazioni Endless Love, puntata 14 maggio 2024/ Zeynep vuole vendicarsi di Emir ma…

La soap turca dai numerosi intrighi amorosi intratterrà il pubblico con un nuovo appuntamento anche domani, 14 maggio 2024. Le anticipazioni di Endless Love accompagnano i fan del genere in momenti di grande tensioni, dove le bugie e i piani di Emir stanno venendo pian piano alla luce. I protagonisti saranno al centro di turbinose emozioni che dovranno gestire e controllare se non vorranno finirne preda.

Anticipazioni Beautiful, puntata 14 maggio 2024/ Taylor viene a sapere del piano di Bill...

Endless Love, anticipazioni 14 maggio 2024: Zeynep vuole vendicarsi di Emir ma…

Emir ha confessato a Zeynep di essere solo parte di un piano per rovinare la reputazione del fratello. L’uomo d’affari senza scrupoli ha usato la ragazza, per poi umiliarla spezzandole il cuore. La sorella di Kemal comincia a covare una rabbia incontenibile e decide di vendicarsi dell’imprenditore.

Terra Amara, anticipazioni puntata 10 maggio 2024/ Zuleyha in grave pericolo: diabolico piano di Betul

Le anticipazioni di Endless Love svelano che Zeynep decide di raccontare tutto a suo fratello, ma poco prima riceve la chiamata di Asu che la invita a non dire nulla a Kemal per non fare il gioco di Emir. La ragazza ha difficoltà perchè piena di odio e rancore stanno prendendo il sopravvento su di lei, ma alla fine decide di ascoltare il consiglio di Asu.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle scorse puntate, Emir vuole vendicarsi di Kemal ad ogni costo e per questo persuade Zeynep a passare la notte con lui. Solo dopo il loro incontro il diabolico uomo d’affari rivela alla ragazza di essere stata usata solo per rovinare l’immagine del fratello. L’imprenditore la umilia ulteriormente quando le lascia del denaro dopo aver avuto un rapporto con lei.

Anticipazioni Endless Love, puntata 11 maggio 2024/ Kemal rivela a Nihan i suoi sospetti su Emir

Kemal, invece, scopre che la tomba dove dovrebbe essere sepolta la donna uccisa da Ozan è vuota. L’ingegnere capisce che in realtà la presunta vittima è ancora viva, e l’uomo che minaccerebbe Emir ne è a conoscenza. Kemal mette al corrente Nihan di tutto e, insieme, i due continuano ad indagare sulla presunta morte di Linda, la ragazza uccisa da Ozan.











© RIPRODUZIONE RISERVATA