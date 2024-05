Anticipazioni Endless Love, puntata 15 maggio 2024/ Emir ha un nuovo piano in mente!

Le anticipazioni di Endless Love per la giornata di domani, 15 maggio 2024, svelano un Emir molto coriaceo che persiste nella sua vendetta contro Kemal. L’uomo d’affari senza scrupoli penserà a un nuovo modo per sporcare la reputazione del suo avversario. Il nuovo appuntamento della soap turca non deluderà i fan del genere che potranno godere di colpi di scena e momenti di suspense piuttosto frequenti. Zeynep è disperata dopo cosa le ha fatto Emir e potrebbe anche fare qualcosa di sconsiderato…

Endless Love, anticipazioni 15 maggio 2024:

Hakki scopre che tra Asu ed Emir esiste un accordo e questo lo mette in guardia; la possibilità di perdere Kemal come acquirente è alta, per cui decide di rinnovare la fiducia proprio con l’ingegnere. Emir, invece, sta covando sempre più rabbia verso il suo rivale che tenta di uscire pulito dalla trappola che aveva orchestrato ad hoc contro di lui.

Le anticipazioni di Endless Love svelano che, sentendosi gli occhi della stampa e dei media puntati addosso, Emir cerca un altro modo per risolvere la situazione. Lo scaltro uomo d’affari chiederà a Tarik di convincere gli abitanti del villaggio a ritirare le accuse nei suoi confronti, ricorrendo anche alla violenza se necessario. Asu sospetta che tra Zeynep ed Emir ci sia una relazione e comincia ad indagare per averne conferma. La sorella di Kemal, spinta dalla disperazione per essere stata manipolata da Emir, ricontatta Ozan dandogli la speranza possa nascere qualcosa tra loro.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle scorse puntate, Zeynep viene sedotta e abbandonata da Emir che le dice chiaramente fosse solo un mezzo per arrivare a colpire Kemal. Spinta dalla disperazione e dal risentimento, la giovane pensa di vendicarsi raccontando tutto a Kemal quando riceve la chiamata di Asu che la invita a desistere.

Kemal, nel frattempo, fa una scoperta molto importante che potrebbe ribaltare le sorti dei protagonisti: la tomba dove dovrebbe riposare il corpo della donna uccisa da Ozan è vuota. L’uomo che minaccia Emir potrebbe essere a conoscenza che la presunta vittima, in realtà, è ancora viva e vegeta. L’ingegnere racconta tutto a Nihan che insieme cominciano ad indagare.











