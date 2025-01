Le ultime vicende di Endless Love stanno lasciando i tantissimi fan della nota dizi turca col fiato sospeso, questi infatti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Gli episodi vengono trasmessi su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10, il sabato inveve va in onda alle 14.45, sono sempre tante le novità e i colpi di scena che catturano non poco l’attenzione dei telespettatori. In termini di ascolti la soap conquista sempre ottimi risultati, puntata dopo puntata in molti restano incollati al televisore per non perdere alcun dettagli. Gli episodi, però, sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Pronti a convolare finalmente a nozze dopo anni di attesa, il matrimonio di Nihan e Kemal potrebbe essere a rischio. Emir sta facendo di tutto per impedire alla coppia di sposarsi, il piano che ha in mente è diabolico, riuscirà infatti a rapire Soydere con lo scopo di ucciderlo. Stando alle anticipazioni di Endless Love nella puntata che andrà in onda domani, giovedì 16 gennaio 2025, la pittrice sarà molto preoccupata perché non riuscirà a comunicare con il suo amato.

Endless Love, anticipazioni 16 gennaio 2025: Kemal rischierà la vita, Zeynep e Zehir lo salvano

Le anticipazioni di Endless Love fanno sapere che Nihan non sarà a conoscenza del fatto che Kemal è stato rapito, Ayhan e Zehir invece dopo essersi accorti del sequestro faranno di tutto per salvare il loro amore. I due riusciranno a scoprire l’indirizzo dell’ospedale abbandonato in cui è stato portato Soydere grazie all’aiuto di Zeynep, scopriranno anche perché Emir lo ha fatto portare lì.

I colpi di scena a Endless Love non sono ancora finiti, cos’altro succederà giovedì 16 gennaio 2025? Le anticipazioni rivelano che Zehir e Zeynep dopo essersi precipitati da Kemal lo troveranno, quasi esanime, rinchiuso nella camera iperbarica. I due dopo averlo liberato lo riporteranno da Nihan e fortunamente tutto andrà per il verso giusto.

