Anticipazioni Endless Love, puntata 16 maggio 2024/ Kemal si imbatte in Nihan, fuggita di casa

Anticipazioni Endless Love, 16 maggio 2024: Galip folgorato da Leyla

Endless Love torna in onda domani, giovedì 16 maggio 2024, con una nuova attesissima puntata come sempre su Canale 5. Stando alle anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Kemal e Leyla si ritrovano a passeggiare per strada quando, per puro caso, incontrano Galip. Il ragazzo resta folgorato da Leyla e, quando rientra in casa, racconta tutto a Vildan e Onder, il quale mostra gelosia.

Anticipazioni La Promessa, puntata 16 maggio 2024/ Curro vuole riconquistare Martina, ma...

Intanto Kemal continua le sue indagini alla ricerca di Karen e si appresta ad andare in un club elegante indicatogli da Zehir, nella speranza di rintracciare la ragazza. Tuttavia nella sua macchina si ritrova seduta Nihan, evasa in pigiama dalla sua “prigione” domestica. La coppia sta indagando sulla scomparsa della ragazza ma, a causa della reciproca gelosia, tra di loro esplode una lite che renderà impossibili le ricerche.

Anticipazioni Beautiful, puntata 16 maggio 2024/ Steffy convince Taylor a non consegnarsi alla polizia

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Endless Love in onda su Canale 5, Emir nutre una rabbia sempre più grande nei confronti di Kemal, al quale viene rinnovata la fiducia da Hakki. Lo spietato uomo d’affari ha architettato un piano diabolico per incastrare l’ingegnere, il quale però sembra uscire decisamente pulito dalla trappola che è stata orchestrata contro di lui.

Emir cerca così un piano B, soprattutto per sfuggire agli occhi della stampa e dei media puntati addosso e per risolvere l’intricata situazione. Per questo l’imprenditore vorrebbe che il villaggio ritirasse la accuse contro di lui e chiede a Tarik anche di ricorrere alla violenza, se necessario, pur di ripristinare l’ordine. Intanto Zeynep è stata sedotta e abbandonata da Emir e Asu inizia a sospettare che tra i due possa esserci stato del tenero, e per questo comincia ad indagare. Nel frattempo la sorella di Kemal, disperata per essere stata manipolata e usata da Emir per i suoi fini, ricontatta Ozan nella speranza che possa nascere qualcosa tra i due.

Alessandro Tersigni: "Ecco perché ho lasciato Il Paradiso delle signore"/ "Ritorno di Vittorio? Possibile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA