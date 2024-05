Anticipazioni Endless Love, puntata 17 maggio 2024/ Nihan scopre una conversazione segreta di Emir

Le anticipazioni di Endless Love per la puntata di domani, 17 maggio 2024, svelano situazioni piuttosto complesse e articolare. Il nuovo appuntamento, in onda alle 14.10 su Canale 5, porta Nihan e Kemal ad indagare su Karen ed Emir per fermare lo spietato uomo d’affari. Le vicende amorose dei protagonisti saranno ancora una volta di intralcio nel comprendere la verità e ci sarà qualche gelosia di troppo.

Endless Love, anticipazioni 17 maggio 2024: Nihan gelosa di Kemal

Nihan e Kemal si sono incontrati per caso mentre la pittrice fugge dalla sua vita domestica che la opprime. I due entrano insieme in un locale lussuoso per scoprire qualcosa su Karen, ma non riescono nel proprio intento. L’ingegnere decide che è il momento di parlare con Asu e la incontra per chiarire la natura del loro rapporto. Il cuore di Kemal, infatti, appartiene ancora alla pittrice nonostante i due non possano stare insieme.

Le anticipazioni di Endless Love per la giornata di domani svelano che Nihan vuole scoprire di più sul rapporto che lega Emir a Karen ed entra nel suo studio di nascosto; qui trova una chiavetta che contiene delle tracce audio molto interessanti. La pittrice scopre delle conversazioni tra suo marito e Karen e chiama Kemal per rivelargli cosa ha appena scoperto. La bella pittrice, però, trova il suo amato intento a conversare con Asu e, in preda alla gelosia, decide di andarsene furiosa. Emir, invece, costringe Banu a sedurre Tarik e la minaccia la donna la quale accetta per paura nonostante sia contraria. Zeynep è ancora in preda al dolore e decide di recarsi all’appuntamento con Ozan per sedare il più possibile le sue sofferenze…

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle scorse puntate, Kemal ha avuto una soffiata da Zehir e si reca in un locale piuttosto elegante convinto che lì troverà Karen. Durante il tragitto incontra per caso Nihan, fuggita dalla sua casa e dall’opprimente marito, e decide di unirsi a lui.

I due cominciano a battibeccare perchè gelosi l’uno dell’altra e non riusciranno a carpire nulla di utile sulla donna. Leyla e Kemal incontrano Galip per caso il quale viene ammaliato dalla bellezza della donna.











