Anticipazioni Endless Love, puntata 2 maggio 2024/ Kemal litiga con il fratello e…

Le anticipazioni di Endless Love per la giornata del 2 maggio 2024, pongono il focus di nuovo su Kemal che si ritroverà faccia a faccia con il fratello. L’ingegnere comincia a comprendere la fitta trama di inganni che Emir sta tessendo per metterlo con le spalle al muro.

Nel nuovo appuntamento in onda dopo la pausa per la Festa dei lavoratori, anche Nihan avrà un parte attiva. La pittrice comprende che la sorella di Kemal è stata manipolata dal suo stesso marito, e sa fin troppo bene cosa è capace di fare per raggiungere il potere.

Endless Love, anticipazioni 2 maggio 2024: Kemal litiga con Tarik

Galip chiede al figlio di non essere precipitoso e attendere che le cose volgano a suo favore, mentre Kemal si rivolge a Zehir per metterlo con le spalle al muro e sottrargli la chiavetta usb con le prove. L’ingegnere ha deciso di non rimanere a guardare e di attivarsi per ribaltare le sorti della situazione.

Le anticipazioni di Endless Love per il 2 maggio, ci svelano che Nihan ha capito fin troppo bene che Zeynep ha una relazione con Emir. La pittrice decide di avere un confronto con la sorella di Kemal per avvisarla di quanto possa essere pericoloso suo marito. Kemal, invece, incontra per caso Tarik mentre è intento a passeggiare con Banu, e scopre che lavora per il suo rivale in affari. L’ingegnere si infuria con il fratello che sembra essersi schierato dalla parte di Emir; i due litigano furiosamente rinfacciandosi cose passate.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle scorse puntate, Emir è riuscito a sedurre Zeynep invitandola ad un incontro romantico in barca ma Kemal ha già capito che la sorella ha una relazione segreta con qualcuno. Nihan scopre che il marito ha una relazione con la sorella dell’uomo che ama ed è in pena per lei.

La pittrice ha un faccia a faccia con Emir e gli chiede di lasciare in pace la ragazza, poi gli svela di conoscere tutta la verità sulle minacce che hanno messo nei guai la sua famiglia.











