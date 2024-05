ANTICIPAZIONI ENDLESS LOVE, PUNTATA 25 MAGGIO 2024/ Destino tragico per Karen? Tarik cade nella trappola e…

E’ partita la caccia alle anticipazioni di sabato 25 maggio di Endless Love, la serie televisiva turca in onda su Canale 5, che sta riscuotendo grandi apprezzamenti di pubblico anche in Italia. Dunque, cosa aspettarci nella puntata in onda domani, sabato 25 maggio? Stando alle anticipazioni, Kemal sarà alle prese con Taner, tenterà di convincere a dire la verità e a costituirsi alla polizia per un crimine di cui non ha nessuna colpa.

Endless love, anticipazioni puntata serale del 24 maggio 2024/ Nihan e Leyla vittime di un incidente

Nel frattempo pare che Emir, con un piano davvero malefico, riuscirà a liberarsi una volta per tutte di Karen, avvicinando a sé ancora di più il fratello di Kemal. Tarik infatti finisce in trappola e spara a Karen pensando di doversi difendere, trafiggendola a suo malgrado. E ancora, Kemal e Nihan si troveranno ad un bivio decisivo per quanto riguarda la loro relazione: continuare a vedersi con tutti i rischi del caso o smettere di frequentarsi. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Anticipazioni Beautiful, puntata 25 maggio 2024/ Brooke cerca di far cambiare idea a Bill

Anticipazioni Endless Love, puntata 25 maggio 2024: la decisione di Kemal e Nihan

Domani pomeriggio, sabato 25 maggio 2024, torna in onda Endless Love con una nuova puntata su Canale5. Come rivelano le anticipazioni riportate da TvBlog, Kemal cerca di convincere Taner a svelargli la verità, ma l’uomo si rifiuta di parlare; intanto, Emir è riuscito a togliere di mezzo Karen facendo cadere nella sua trappola Tarik, che ha sparato alla donna convinto di doversi difendere e uccidendola suo malgrado. Inoltre Kemal e Nihan sono tenuti a scegliere se continuare a vedersi o smettere di frequentarsi, decidendo alla fine di non vedersi più.

Anticipazioni Endless Love, puntata pomeridiana 24 maggio 2024/ Faccia a faccia tra Kemal e Zeynep

Intanto Zeynep spinge Ozan ad organizzare un ricevimento di matrimonio e Vildan promette, controvoglia, di organizzare una festa in famiglia. Intanto la ragazza si reca prima da Kemal per invitarlo, ma il fratello declina per non ferire il padre e la madre. Nel frattempo, Kemal e Zehir vanno alla prigione di Maltepe per incontrare Taner: con la complicità di Necmi, l’uomo confessa che si è addossato la colpa dell’omicidio di Karen, e di mezzo ovviamente c’è Emir.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Endless Love in onda su Canale 5, Zeynep assicura a Kemal di amare Ozan e di non avere più contatti con Vildan, a causa dei forti contrarsi con la donna: il fratello, per questo, accoglie il loro sentimento e promette di non ostacolarli più. Nel frattempo Ozan ha tentato il suicidio ed è finito in ospedale, per questo la moglie decide di andare a fargli visita per assicurarsi delle sue condizioni di salute e viene accompagnata proprio da Kemal.

Si registra dunque un riavvicinamento tra i due fratelli, con l’ingegnere che, dopo essersi opposto con forza alla relazione tra Zeynep e Ozan, alla fine accoglierà il loro amore e apprenderà che opporsi ai sentimenti della sorella non serve a nulla.











© RIPRODUZIONE RISERVATA