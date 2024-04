Anticipazioni Endless Love, puntata 26 aprile 2024/ Kemal viene aggredito da un uomo misterioso

Endless Love torna con una nuova puntata anche domani, venerdì 26 aprile, per mettere alla prova i protagonisti con colpi di scena mozzafiato. Kemal e Nihan saranno al centro di eventi molto pericoloso che metteranno a rischio le proprie vite lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Le anticipazioni di Endless Love rivelano che Kemal verrà aggredito da un uomo misterioso ma fortunatamente riuscirà ad uscirne indenne. Onder, invece, viene investito da un auto ma fortunatamente a salvarlo in tempo c’è Tarik che lo soccorre tempestivamente. Il nuovo appuntamento risulta scoppiettante e fitto di eventi a movimentare la vita dei due amanti sfortunati.

La Promessa/ Anticipazioni 26 aprile 2024: Dov'è finito Don Carlos? Simona è nel panico

Endless Love, anticipazioni puntata 26 aprile 2024

Zeynep è stata invitata da Emir a una cena molto romantica in modo da poterla sedurre e dare tutto in pasto alla stampa, già prontamente avvisata dall’imprenditore. Fortunatamente Salih vede la sua fidanzata parlare con lui, così la ragazza è costretta dalle circostanze a rifiutare l’invito di Emir. Nihan ha appuntamento con il padre sul luogo del delitto che avrebbe compiuto il fratello Ozan, ma al posto dell’uomo di presenta Kemal.

Anticipazioni Beautiful 26 aprile 2024/ Brooke e Taylor chiudono con Ridge e si alleano

Le anticipazioni di Endless Love per domani rivelano che l’ingegnere è determinato a capire finalmente la vera ragione per cui la pittrice ha accettato di sposare Emir senza troppe storie. Tarik si ritrova in una situazione che non poteva immaginare: sale sulla vettura di uno scagnozzo di Tufan che investe Onder. Tarik non si rende subito conto di cosa stesse accadendo, ma istintivamente decide di salvare il padre di Nihan ponendo fine al piano diabolico di Emir. Fortunatamente, grazie al suo tempestivo aiuto, è riuscito a salvare l’uomo che non ha riportato gravi danni. Kemal, tornando a casa dall’incontro con la pittrice, viene aggredito da un uomo che non riesce ad identificare. Lo scagnozzo riesce a scappare con la macchina, ma l’ingegnere ha la prontezza di leggere la targa risalendo al proprietario.

Anticipazioni Un posto al sole 25 aprile 2024/ Clara fa una proposta spiazzante a Eduardo

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle scorse puntate, Emir ha in mente un piano per mettere fuori dai giochi Tarik e far ricadere su di lui tutta la colpa. Nihan e Kemal parlano nell’appartamento dell’ingegnere ma qualcuno disturba il loro incontro clandestino. Asu si presenta ubriaca alla porta di Kemal e tenta di sedurlo per passare la notte con lui.

La pittrice si è prontamente nascosta e approfitta della situazione più proficua per scappare via dall’appartamento. Dopo aver visto Asu in quelle condizioni presentarsi da Kemal, però, Nihan sviluppa una gelosia bruciante che non sembra riuscire più a trattenere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA