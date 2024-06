Anticipazioni Endless Love, puntata 27 giugno 2024/ Nihan ricattata da Emir, Kemal segue la coppia

Anticipazioni Endless Love, 27 giugno 2024: Kemal segue Nihan e Emir

Nuovo appuntamento domani pomeriggio con Endless Love su Canale 5 e, stando alle anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, ci saranno nuovi risvolti nelle vicende che vedono coinvolti Kemal, Nihan ed Emir: cosa succederà nella puntata di domani, giovedì 27 giugno 2024? Kemal è ormai quasi del tutto convinto che Nihan, nonostante abbia deciso di ritornare a vivere a casa del marito, non abbia realmente smesso di nutrire qualcosa per lui: per questo motivo, l’ingegnere decide di seguire la coppia per dare ragione alle proprie sensazioni.

La pittrice in effetti sta mentendo: non è felice al fianco di Emir e viene da lui ricattata, in maniera sempre più pericolosa ed insistente, affinché interpreti il ruolo di moglie in maniera impeccabile e convincente. Tuttavia a fare da spalla ai piani diabolici dello spietato uomo d’affari c’è Asu, che avverte ancora una volta Emir riguardo quello che sta facendo Kemal.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda gli scorsi giorni nei pomeriggi di Canale 5? Kemal continua a nutrire sospetti e dubbi sui comportamenti di Emir; l’ingegnere, infatti, è convinto non solo che il suo rivale stia ricattando Nihan dopo la decisione della donna di tornare a vivere nella loro casa, ma anche che sia coinvolto nella misteriosa aggressione di Leyla, finita in ospedale. Il protagonista intende ottenere le prove che lo incastrerebbero, ma al momento sta trovando numerose difficoltà nella sua missione.

Intanto a casa di Fehime si svolge un’importante cena che vede coinvolte le famiglie di Zeynep e Ozan: l’obiettivo non è solo quello di festeggiare la gravidanza della ragazza e il fatto che stiano per diventare genitori, ma anche quello di ritrovare la serenità tra le due famiglie dopo i recenti contrasti tra Vildan e Zeynep, madre e moglie di Ozan.











