Le ultime vicende di Endless Love stanno tenendo i telespettatori col fiato sospeso, questi infatti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Emir verrà finalmente rintracciato o riuscirà come sempre a cavarsela? L’amatissima dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 e continua a conquistare risultati incredibili in termini di ascolti. Moltissime sono infatti le persone che quotidianamente restano incollate al televisore per assistere alle intriganti vicende della soap. Gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, colpi di scena e novità non mancano mai.

Anticipazioni Il conte di Montecristo: "Vendetta di Edmond Dantes? Jacopo lo farà ragionare"/ Parla Riondino

Cosa accadrà nella puntata di Endless Love che andrà in onda domani, mercoledì 29 gennaio 2025? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni, queste rivelano che Nihan inseguirà Emir che si è dato alla fuga insieme alla piccola Deniz. Lo spietato imprenditore, però, riuscirà a seminare l’ex moglie che sperava di poter finalmente riabbracciare la sua bambina.

Come finisce tra Edmond Dantes e Mercedes ne Il conte di Montecristo? Anticipazioni/ Dramma storia d'amore

Endless Love, anticipazioni 29 gennaio 2025: La polizia trova l’auto di Emir, lui e Deniz non ci sono

Dopo tutto quello che è successo Zeynep sarà convinta che perderà la vita a causa dell’amore che prova per Emir. Le anticipazioni di Endless Love fanno però sapere che nell’episodio di mercoledì, 29 gennaio 2025, Kemal correrà dalla sorella per salvarla.

Cos’altro succederà a Endless Love nella puntata che verrà trasmessa domani su Canale 5? Stando alle anticipazioni la Polizia riuscirà a localizzare l’auto di Emir, al suo interno però non ci sarà nessuna traccia né di lui né della piccola Deniz. Riusciranno presto a rintracciarli? Non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti dell’amatissima dizi turca.

Come finisce Il conte di Montecristo, anticipazioni ultima puntata 3 febbraio 2025/ Dantes smaschera Fernand