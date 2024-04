Anticipazioni Endless Love, puntata 30 aprile 2024/ Emir sta per mettere in atto il suo piano

Le anticipazioni di Endless Love per la giornata di domani, 30 aprile 2024, portano a uno stravolgimento delle dinamiche. Emir sta pian piano mettendo in atto un piano che porta alla completa distruzione di Kemal e della sua immagine senza che l’ingegnere ne sia consapevole.

L’imprenditore ha sedotto sua sorella e assunto il fratello ed è, dunque, pronto all’attacco finale per poter schiacciare il suo rivale in affari. Kemal, invece, è riuscito a smascherare almeno momentaneamente Emir e si gode la vittoria inconsapevole di tutto…

Endless Love, anticipazioni puntata 30 aprile 2024

Emir ha invitato Zeynep in un giro con la barca ed è riuscito a sedurla esattamente come voleva, facendo capitolare la giovane tra le sue braccia. Kemal comincia a sospettare che sua sorella abbia un altro uomo oltre Salih, ma non è riuscito ancora a capire che dietro tutto c’è il suo rivale pronto a tessere un’intricata trama per incastrarlo.

Le anticipazioni di Endless Love svelano che Kemal e Tarik hanno un’accesa lite per chi di loro debba badare alla sorella. Quest’ultimo si infuria con l’ingegnere dicendo di essere lui ad avere la responsabilità di Zeynep e intimando al fratello di farsi da parte. La sorella di Kemal ormai è molto presa dall’imprenditore e prova a chiamarlo di nascosto per potersi incontrare con lui. Nihan scopre la chiamata leggendo il numero della ragazza sul cellulare del marito e si infuria con Emir. La pittrice chiede all’imprenditore di lasciar stare Zeynep e gli svela anche di essere a conoscenza delle minacce che stanno mettendo nei guai lei e la sua famiglia…

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle scorse puntate, Emir e Galip si incontrano per parlare della chiavetta che contiene delle prove molto preziose. L’imprenditore chiede al padre di consegnarli il dispositivo ma Galip rifiuta e dichiara di voler trovare chiunque abbia tentato di incastrarlo.

I due sono ignari che Kemal li stia guardando di nascosto ed è determinato a prendere la chiavetta da Galip per scoprire la verità sulle minacce… Zeynep decide di rivelare alla famiglia che non ha intenzione di sposare Salih perchè non lo ama più.

