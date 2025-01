Le trame di Endless Love continua ad incuriosire sempre di più i telespettatori, questi infatti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. L’amata dizi turca va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti. Moltissime sono le persone che puntata dopo puntata restano incollati al televisore per assistere alle intriganti vicende della soap, novità e colpi di scena non mancano mai.

Gli episodi di Endless Love, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Cosa succederà nella puntata di domani, giovedì 30 gennaio 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Kemal e Nihan saranno disperati per non essere ancora riusciti a ritrovare la figlia. Davanti all’abitazione in cui Emir si nascondeva troveranno pezzi di carta bruciata e penseranno che finalmente di aver avuto un po’ di fortuna.

Endless Love, anticipazioni 30 gennaio 2025: Emir riesce ad ingannare Nihan e Kemal, lei dovrà fare una scelta

Ciò che riusciranno a leggere nei pezzi di carta condurrà Nihan e Kemal ad un edificio abbandonato, Emir si sta nascondendo lì insieme alla piccola Deniz? La verità purtroppo sarà ben diversa, Soydere e la moglie infatti si renderanno subito conto di essere caduti nell’ennesima trappola di Kozcuoğlu, era infatti il suo piano portarli proprio lì.

Lo spietato imprenditore, ormai accecato dalla sua sete di vendetta, metterà l’ex moglie di fronte ad una scelta molto difficile che cambierà per sempre la sua vita. Nel frattempo Asu si trova ad un romantico appunatamento con il dottore e durante la loro uscita riceverà un biglietto con le istruzioni per scappare dall’ospedale.

