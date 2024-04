Anticipazioni Endless Love, puntata 4 aprile 2024/ Kemal scopre che gli uomini di Emir lo stanno spiando

Endless Love, anticipazioni puntata 4 aprile 2024 su Canale 5

Domani pomeriggio, giovedì 4 aprile 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata della serie tv turca Endless Love. Stando alle anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Leyla rivela a Kemal di sospettare che gli uomini di Emir lo stiano spiando. Kemal scopre che Leyla ha ragione e, dopo averli colti in flagrante, invia un video messaggio a Emir invitandolo a concentrarsi sul lavoro anziché farlo spiare.

Intanto Nihan decide di interrompere i lavori di decorazione nell’azienda di Kemal e, mentre si prepara ad andare via, ha un confronto acceso con Asu. Nel frattempo si fa infuocato il clima nella casa di Nihan e Ozan. Vildan, infatti, scopre che Onder ha ricevuto una diffida da parte di Leyla per essersi avvicinato a casa sua, e lo aggredisce accusandolo di non aver mai dimenticato sua sorella. Intanto Emir rivela a Tarik che sua sorella Zeynep è stata fermata e trattenuta dalla polizia, insieme a suo cognato Ozan.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate di Endless Love, andate in onda ieri e oggi, Kemal è venuto a conoscenza di quanto accaduto a Zeynep. La sorella si trova infatti al distretto di polizia, dopo essere stata in auto insieme ad Ozan, il quale era senza documenti e patente. Intanto ad ostacolare l’amore tra Zeynep e Ozan è Nihan, la quale suggerisce al fratello di stare lontano dalla ragazza che ama, poiché sorella di Kemal.

Nihan, allo stesso tempo, è consapevole di nutrire ancora un forte sentimento di Kemal. Così, chiede al protagonista di incontrarsi ad un murale per loro simbolico, dal momento che in quel posto gli aveva dichiarato il suo amore. L’ingegnere, tuttavia, non si presenta all’appuntamento e la guarda da lontano restando in macchina. Intanto, anche Vildan è contro il nascente amore tra Ozan e Zeynep: la donna arriva a chiedere al figlio di lasciarla perdere e di non vederla più, ma il sentimento che nutre per la sorella di Kemal è più forte di tutto.

