C’è grande attesa da parte dei fan di scoprire tutto quello che succederà negli ultimi episodi di Endless Love, l’amatissima soap opera turca che ha tenuto compagnia ai telespettatori per quasi un anno. Questi però non dovranno attendere molto per assistere al finale di stagione, la dizi turca infatti si concluderà oggi, martedì 4 febbraio 2025. È previsto per oggi un doppio appuntamento, non solo alle 14.10 su Canale 5 ma anche in prima serata. Gli episodi, come al solito, saranno disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, colpi di scena e novità non mancheranno.

Cosa succederà ai protagonisti di Endless Love durante l’episodio pomeridiano? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni che faranno incuriosire ancora di più i tantissimi fan della soap. Queste fanno sapere che dopo aver deciso di lasciare la sua famiglia per cercare di salvarsi Kemal si recherà in aeroporto insieme a Nihan e alla piccola Deniz e saranno scortati da Hakan e dal poliziotto Adem.

Endless Love anticipazioni 4 febbraio 2025: c’è una talpa in Polizia? I sospetti di Soydere

In attesa del gran finale i telespettatori assisteranno ad altre interessanti novità e colpi di scena che terranno tutti col fiato sospeso. Le anticipazioni di Endless Love fanno sapere che nell’episodio che verrà trasmesso nel pomeriggio di oggi, martedì 4 febbraio 2025, Nihan e il suo amato saranno convinti di essere al sicuro ma dovranno fare i conti con l’ennesima tragedia. Quale? Su ordini di Emir la Sezin verrà avvelenata e quando si recherà nel bagno dell’aeroporto verrà rapita da due inservienti.

Stando alle anticipazioni di Endless Love nella puntata di oggi pomeriggio Soydere inizierà ad avere dei sospetti. Quali? Pensa che potrebbe nascondersi una talpa tra gli uomini di Hakan pagata da Emir per riferire tutti i loro spostamenti a Baran. Intanto Kozcuoğlu si troverà insieme ad Asu all’interno di un edificio abbandonato e le due condizioni di salute continueranno a peggiorare. La ferita alla spalla si è infettata e non starà affatto bene ma non si arrenderà, l’unica cosa che desidera è portare a termine il suo piano.