Manca ormai pochissimo al tanto atteso finale di stagione di Endless Love, solo pochi episodi e i suoi tantissimi fan scopriranno come si concluderanno le vicende dei protagonisti che hanno seguito per quasi un anno. L’amatissima dizi turca giungerà al termine domani, martedì 4 febbraio 2024, oltre che alle 14.10 però terrà compagnia ai telespettatori anche in prima serata su Canale 5. Come al solito non mancheranno interessanti novità e colpi di scena che lasceranno tutti senza parole, oltre che in televisione gli episodi saranno disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate alcune interessanti anticipazioni in merito all’episodio pomeridiano di Endless Love che verrà trasmesso domani, martedì 4 febbraio 2025. Queste fanno sapere che Nihan, Kemal e Deniz, scortati da Hakan e dall’agente Adem, riusciranno a raggiungere l’aeroporto per lasciare insieme la città fin quando Emir non verrà arrestato. Lo spietato imprenditore però non si arrenderà e metterà in atto un nuovo piano. Quale? Farà avvelenare l’ex moglie, a causa di un forte lassativo infatti si sentirà male e verrà rapita mentre sarà nel bagno dell’aeroporto.

Endless Love, anticipazioni 4 febbraio 2025: Kemal sospetta la presenza di una talpa in Polizia

I tantissimi fan dell’amatissima soap opera turca assisteranno ad altre interessanti vicende nella puntata che andrà in onda domani, martedì 4 febbraio 2025 alle 14.10. Stando alle anticipazioni di Endless Love Kemal inizierà ad avere dei sospetti, quali? Penserà che tra gli uomini di Hakan possa esserci una talpa che riferisce i loro spostamenti a Baran ed Emir.

Le anticipazioni di Endless Love fanno poi sapere che Kozcuoğlu si troverà insieme ad Asu in un edificio abbandonato. La sua ferita si è infettata e le sue condizioni di salute non saranno affatto buone. Lui però non ha nessuna intenzione di arrendersi, vuole a tutti i costi portare a termine il suo spietato piano di vendetta contro Kemal.

