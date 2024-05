Anticipazioni Endless Love, puntata 7 maggio 2024/ Nihan ha un piano per incastrare Emir

Le anticipazioni di Endless Love per la giornata di domani, 7 maggio 2024, svelano nuovi colpi di scena che coinvolgeranno il pubblico in un turbinio di emozioni. La fitta e intricata rete di situazioni che Emir e Kemal hanno messo in piedi comincia a prendere forma. L’imprenditore comincia a capire che dietro il furto della chiavetta potrebbe celarsi l’ingegnere che, nel frattempo, cerca sapientemente di svelare l’identità dell’uomo che lo ha accoltellato. Il nuovo appuntamento non lascerà di certo il pubblico a bocca asciutta in quanto a suspense e situazioni complesse.

Endless Love, anticipazioni 7 maggio 2024: Emir comincia a capire tutto

Emir e Galip si incontrano per fare il punto della situazione, e cercare di scoprire chi possa aver rubato la chiavetta USB dalla cassaforte. In effetti, solo loro due conoscono la combinazione ma l’imprenditore collega un dettaglio che gli fa pensare ci sia Kemal dietro a tutto questo.

Le anticipazioni di Endless Love per domani, svelano che Kemal si sta lentamente riprendendo dalla coltellata infertegli da un uomo misterioso. Onder teme che l’ingegnere possa rischiare la vita a causa di quella chiavetta e chiede a Nihan di liberarsene. La pittrice è in pena per il suo amato, ma non vuole cedere alla richiesta del padre; quella chiavetta contiene informazioni troppo preziose. La moglie di Emir escogita un piano alternativo per non mettere in pericolo Kemal, ma senza rinunciare al dispositivo. L’ingegnere, invece, è molto determinato a capire chi lo abbia assalito nonostante i suoi ricordi siano poco nitidi; per questo motivo decide di assumere una disegnatrice che possa ricostruire il volto del suo assalitore.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate, le ultime anticipazioni

Nelle scorse puntate, Emir decide di aprirsi a Nihan rivelando che la madre aveva tentato il suicidio in passato. Zeynep si trova in difficoltà perchè corteggiata ancora da Salih che proprio non vuole arrendersi al suo rifiuto, e tenta di riconquistarla. Kemal viene dimesso dall’ospedale dopo aver ricevuto una coltellata da un uomo che lo ha aggredito.

La pittrice decide di far visita all’ingegnere che, però, la respinge nonostante sia perdutamente innamorato di lei. I due amanti non hanno pace, e non possono permettersi di sbagliare soprattutto ora che sono riusciti a sottrarre la chiavetta ad Emir e Galip.

