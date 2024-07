Anticipazioni Endless Love, puntata 9 luglio 2024/ Emir va a caccia della verità dopo l’incidente

La rabbia di Emir al centro della puntata di oggi martedì 9 luglio di Endless Love: le anticipazioni

Nuovo appuntamento su Canale Cinque oggi martedì 9 luglio con la serie turca che sta sbancando gli ascolti sulle reti Mediaset, scopriamo la trama dell’episodio che sarà trasmesso in giornata e che si ricollegherà in maniera diretta ai fatti andati in scena nella puntata di ieri pomeriggio.

Emir sarà particolarmente scosso dopo l’incidente capitato a lui e alla moglie Nihan, uno schianto terribile dal quale però i due sono usciti illesi, considerando come sarebbero potute andare le cose, nettamente peggio e cono uno scenario ben più drammatico, secondo il Kozciogliu sarebbe stato Kemal a manomettere la sua auto, per l’ingegnere minerario le cose si metteranno malissimo, visto che grazie ai filmati delle videocamere di sorveglianza della zona spunterà a galla una verità sorprendente: nel giorno dell’incidente, come si evince dalle anticipazioni di Endless Love, l’uomo si era aggirato nello stesso luogo in cui figuravano Nihan e il compagno di vita, proprio per questo Emir si convincerà sempre di più del fatto che sia stato il suo rivale a tentare di ucciderlo.

Endless Love, la trama di oggi: il protagonista ha commesso un errore di valutazione?

Sempre stando alle anticipazioni della puntata odierna, il pubblico sarà sorpreso da un nuovo colpo di scena su Canale Cinque: Kemal deciderà di fare tappa a casa del suo nemico, ma non per confermare la teoria di Emir, bensì per rivelare di essere innocente e totalmente estraneo ai fatti. Le anticipazioni di Endless Love, inoltre, svelano che l’uomo nel corso della chiacchierata con l’imprenditore proverà a convincerlo dicendo che non userebbe mai tali trucchetti per uccidere una persona, neanche se fosse il suo peggior nemico, tutto questo sarà utile per Emir che a quel punto riuscirà a convincersi di aver commesso un errore di valutazione nell’analizzare i fatti dell’incidente.

La questione dunque potrà dirsi risolta in questo modo o il protagonista della soap cova ancora qualche dubbio che potrebbe esplodere da un momento all’altro? Nella mente dell’uomo d’affari spunterà un altro possibile colpevole nella questione, ovvero il suo misterioso fratello, inizieranno così delle ricerche nelle quali sarà coinvolto anche Galip.











