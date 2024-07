Anticipazioni Endless Love, 29 e 30 luglio 2024: la confessione choc di Asu

Prende il via una nuova settimana e, con essa, vanno in onda le nuove puntate della soap opera turca di Canale 5 Endless Love; scopriamo nel dettaglio che cosa rivelano le anticipazioni delle puntate di oggi e domani pomeriggio, lunedì 29 e martedì 30 luglio 2024, riportate sul sito di Mediaset Infinity. Kemal e Tarik sono protagonisti di un durissimo scontro in famiglia durante il quale Fehime e Huseyin vengono a conoscenza di un fatto gravissimo; Asu, infatti, rivela ai genitori dei due ragazzi che il loro figlio Tarik è un assassino.

La notizia sconvolge la famiglia Soydere e allo stesso tempo alimenta i dubbi in Kemal, che nutre sospetti sempre più grandi proprio verso i comportamenti della ragazza. Nel frattempo, come proseguono le anticipazioni di Endless Love per le nuove puntate, Galip non potrà prendere parte alla gara d’appalto; le immagini che sono state rese note hanno scatenato un vero e proprio scandalo pubblico, per questo motivo Kemal chiede a Zehir di prendere il suo posto e prendere lui stesso parte alla gara.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma che cos’è accaduto nelle precedenti puntate di Endless Love, andate in onda gli scorsi giorni come sempre nei pomeriggi di Canale 5? Kemal ha ottenuto ciò che voleva, ovvero l’arresto sia di Ozan che di Emir: i due protagonisti sono stati rintracciati dalla polizia durante la festa per la raccolta fondi, per poi essere successivamente arrestati e portati in caserma.

La polizia sospetta infatti che i due possano nascondere qualcosa ed entrambi vengono trattenuti in centrale per diverso tempo; e, proprio durante l’interrogatorio cui è stato sottoposto, Ozan è stato colto da un improvviso malore dovuto alla tensione eccessiva e al timore di essere realmente finito nei guai.