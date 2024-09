Anticipazioni Endless Love, 6 – 7 settembre 2024: Kemal esce dal carcere

Gli appuntamenti con la soap opera turca Endless Love tornano in onda anche domani e dopodomani, venerdì 6 e sabato 7 settembre 2024, come sempre nei pomeriggi di Canale 5; scopriamo nel dettaglio cosa ci rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity. Kemal, dopo aver trascorso un periodo in carcere in attesa del processo, alla fine viene assolto ed esce dalla prigione; una svolta importante per il protagonista accolta anche da tutta la sua famiglia, che lo attende fuori dal carcere.

Con loro c’è anche Nihan, ma Leyla la invita ad andarsene considerato l’evidente imbarazzo dei parenti dell’ingegnere. Tuttavia la pittrice, proprio in quel momento, riceverà una bruttissima sorpresa: un video sul telefonino che mostra la sua bambina, Deniz, rapita da Emir. L’uomo d’affari intende ricattare la moglie con l’obiettivo di farla tornare a vivere insieme a lui. Nel frattempo, Zeynep ha perso il suo lavoro proprio per colpa dello stesso Emir e decide così di richiedergli un risarcimento; tuttavia l’uomo non ha alcuna intenzione di darle ascolto e la ignora, rea di aver avvicinato Kemal alla loro figlia.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda su Canale 5, Emir vuole a tutti i costi rimanere al fianco di Nihan e riconoscere suo figlio, sebbene sia consapevole che non è frutto suo ma dell’amore tra la moglie e Kemal. Anche Asu tenta di farlo ragionare: per lui è molto difficile dimostrarlo a tutti gli effetti.

Intanto Nihan ha architettato un piano per fuggire da suo marito, traendolo in inganno rivelando che il figlio che attende è il suo; l’imprenditore realizza di essere stato ingannato e medita un piano per non farla andare via.

Endless Love, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Endless Love va in onda tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, alle ore 14.10 nei pomeriggi di Canale 5, oltre al venerdì sera in prima serata; le puntate, inoltre, sono come sempre disponibili in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.