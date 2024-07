Anticipazioni Endless Love settimana 22-26 luglio 2024/ Malore per Ozan dopo arresto Emir rischia il carcere

Endless Love, anticipazioni settimana dal 22 al 26 luglio 2024: Zeynep chiede il divorzio a Ozan: lui reagisce male

Dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa su Canale 5 vanno in onda i nuovi episodi di Endless Love e dalle anticipazioni sulle prossime puntate si scopre che non mancheranno i colpi di scena ed i risvolti inaspettati soprattutto per la protagonista Zeynep ma anche per tutti gli altri personaggi. Nel dettaglio, la settimana si apre con Ozan furioso e sconvolto per la decisione di Zeynep di lasciarlo e andarsene di casa, attribuendo la colpa alla sua famiglia. Zeynep, sentendosi emarginata dai Sezin, chiede il divorzio al marito, proponendogli un contratto matrimoniale per garantirsi maggiore sicurezza.

Le anticipazioni della settimana dal 22 al 26 luglio 2024 di Endless Love svelano poi che Tarik chiede nuovamente a Banu di sposarlo dopo essere stato respinto. La donna, sotto il ricatto di Emir, accetta con riluttanza. Nel frattempo, Asu sollecita suo zio Hakki a consegnare le prove contro Emir a Kemal per farlo arrestare, sperando così di porre fine alla loro faida. L’uomo rifiuta, ma Asu decide di agire autonomamente con l’aiuto di Tufan. Durante una raccolta fondi, Asu cerca un documento negli archivi aziendali su ordine di Hakki.

Gli eventi nel corso delle prossime puntate precipiteranno notevolmente e le anticipazioni di Endless Love della prossima settimana rivelano che i fratelli Ozan ed Emir rischieranno grosso. Emir, seguendo le istruzioni di un ricattatore anonimo, si muoverà furtivamente negli uffici ma a notare il suo comportamento sospetto ci sarà Kemal. Emir mentre sta per accedere all’archivio vede la polizia arrivare e si precipita verso la sala degli ospiti, assistendo all’arresto di Ozan ed anche lui verrà arrestato Mentre la polizia arresta Emir nell’archivio, fuori dalla centrale Kemal affronta la famiglia Sezin e i suoi fratelli, visibilmente scossi dagli eventi.

Dalle anticipazioni sulle puntate della settimana di Endless Love si apprende poi che Kemal chiederà a Zehir di organizzare una protezione per Leyla e i suoi genitori, prevedendo un aumento delle tensioni con Emir. Quest’ultimo rimarrà in custodia perché la polizia ha prove che lo collegano all’omicidio di Linda. Anche Ozan è trattenuto, ma riceverà un trattamento più indulgente. In preda alla tensione, Ozan ha un malore e viene portato in ospedale. La sua famiglia si reca comunque in ospedale per supportarlo. Nelle precedenti puntate della dizi turca, invece, Tarik ha deciso di non seguire la volontà della famiglia e ha rivolto una proposta di matrimonio a Banu, invisa ai suoi parenti e in particolare a Fehime, poiché in passato la ragazza è stata una ex amante di Emir. E proprio Banu, dopo aver ricevuto la proposta, informa immediatamente lo spietato imprenditore al quale spiega di non voler affatto rovinare la vita del suo futuro sposo.











