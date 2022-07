Anticipazioni FBI: Most Wanted 2, puntata 21 luglio/ Jess e Sarah in crisi?

FBI: Most Wanted 2, prossima puntata 21 luglio

Il prossimo appuntamento con FBI: Most Wanted 2 andrà in onda settimana prossima, giovedì 21 luglio, in prima serata su Italia 1. La serie, già rinnovata per una terza stagione, si concentra sulle imprese della Fugitive Task Force dell’FBI, divisione che ha il compito di rintracciare e catturare i criminali latitanti più pericolosi d’America. A capo della squadra, l’agente speciale Jess LaCroix, interpretato da Julian McMahon. Nella divisione un team di specialisti fidati: Sheryll Barnes (Roxy Sternberg), Kenny (Kellan Lutz) e (Keisha Castle-Hughes). Tra le new entry della seconda stagione: il detective dell’antiterrorismo Ivan Ortiz (Miguel Gomez) e Byron LaCroix, padre di Jess, interpretato da Terry O’Quinn, l’indimenticabile John Locke nella serie “Lost”.

FBI: Most Wanted 2, anticipazioni “One-zero” e “Testa di serpente”

Nella prossima puntata di FBI: Most Wanted 2, in onda giovedì 21 luglio alle 21.20 su Italia 1, andranno in onda il nono episodi dal titolo “One-zero” e il decimo “Testa di serpente”. In “One-Zero” Lacroix e la Fugitive Task Force danno la caccia a Ira Kopec, un serial killer inserito nell’elenco dei ricercati dell’FBI, dopo l’omicidio di un giovane studente di college. Hana torna al lavoro dal suo congedo dopo essere stata colpita da un colpo di fucile. Nell’episodio “Testa di serpente” un compagno dell’esercito di Kenny è in coma farmacologico dopo essere stato aggredito in un parco pubblico a tarda notte. La pista è quella dello spaccio di droga: la squadra indaga per trovare risposte e scopre una pericolosa rete di cospirazione. Jess mette in dubbio la sua relazione con Sarah dopo un incontro inaspettato.

