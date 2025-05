Dopo la puntata in onda stasera lunedì 26 maggio 2025, per la serie FBI Most Wanted 6 è tempo di tornare a emozionare e coinvolgere il pubblico di Italia Uno. La serie, uscita nei mesi scorsi in America, sta intrattenendo migliaia di curiosi che la prossima settimana si ritroveranno a godere di una puntata davvero ricca di colpi di scena. Nel primo episodio di lunedì 2 giugno 2025, vedremo la squadra indagare su una serie di omicidi avvenuti a tarda notte, apparentemente tutti nella stessa maniera. M.O. manda la Fugitive Task Force a caccia di un serial killer con legami con un gruppo femminista radicale. Allo stesso tempo, la sorella di Nina scende in campo e le chiede un grande favore, causando una tensione sulla relazione non indifferente. Un colpo di scena terrà incollati i telespettatori a Italia Uno a quel punto.

Nel secondo episodio di serata, le anticipazioni di FBI Most Wanted 6 ci svelano che la squadra si ritroverà a indagare su altri omicidi. Una serie di avvelenamenti casuali viene messa sotto indagine prima che si perdano altre vite, il gruppo si mette in azione e va in cerca della verità sull’accaduto. Intanto Remy e Abbi dedicano le attenzioni a un nuovo intrigante progetto.

Anticipazioni FBI Most Wanted 6

Tra un’indagine e l’altra, la sesta stagione di FBI Most Wanted regalerà ancora diversi colpi di scena nei 22 episodi previsti della serie.

Ricordiamo come la sesta tornata di esplodi è stata trasmessa negli Stati Uniti dal 15 ottobre fino allo scorso 20 maggio 2025, dunque soltanto una settimana fa i telespettatori hanno scoperto l’epilogo finale riguardo alla serie americana, sempre capace di incollare il pubblico al piccolo schermo con una trama coinvolgente e ricca di suspense.