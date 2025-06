Anticipazioni FBI Most Wanted 6: cosa accadrà nella prossima puntata

FBI Most Wanted si avvia verso il gran finale della sesta stagione che torna in onda la prossima settimane con nuovi episodi che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbero andare in onda lunedì 9 giugno, in prima serata su Italia 1. Dovrebbero essere ugualmente tre gli episodi che saranno trasmessi e, per la precisione, si partirà dal 19esimo episodio dal titolo “Starman” in cui la squadra sarà impegnata in una missione davvero complicata e che devono necessariamente portare a termine per il bene di tutti.

Nel prossimo episodio della serie tv, infatti, la squadra dell’FBI sarà impegnata nella ricerca di un gruppo di malviventi e terroristi. Finora, nessuno è riuscito a catturarli nonostante siano i più ricercati negli Stati Uniti rappresentando una seria minaccia per la sicurezza nazionale, ma la squadra farà di tutto per fermare la loro fuga.

Anticipazioni FBI Most Wanted 6: gli altri episodi in onda il 9 giugno

Nel secondo episodio della prossima puntata di FBI Most Wanted 6 dal titolo “Anime sul ghiaccio”, tre uomini che si spacciano per agenti dell’ICE fanno irruzione in una chiesa nel New Jersey mettendo in pericolo la vita dei presenti Remy, impegnato con la squadra nella soluzione del caso, affronta il proprio futuro dopo aver appreso che Barnes sta pensando di accettare un nuovo lavoro.

Nell’ultimo episodio della stagione, dal titolo “The Circle Game”, la squadra sarà impegnata nella caccia a un agente del governo canaglia che pianifica un attacco terroristico interno e che potrebbe causare tante vittime. La squadra, nel frattempo, si prepara per grandi cambiamenti nella propria formazione.

