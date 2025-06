Anticipazioni FBI Most Wanted 6: stasera su Italia 1 il finale di stagione

Questa sera, giovedì 12 giugno 2025, vanno in onda su Italia 1 gli ultimi episodi di FBI Most Wanted 6, la sesta stagione dello spin-off di FBI. Quelli in onda questa sera saranno non solo gli ultimi due episodi della sesta stagione, ma anche quelli conclusivi di tutta la storia di FBI Most Wanted; lo scorso marzo, infatti, la serie è andata incontro alla cancellazione a causa degli ascolti in calo e dunque non ci sarà una settima stagione in futuro.

Secondo le anticipazioni del 21° episodio di FBI Most Wanted 6, intitolato Senza scrupoli, Remy e la sua squadra indagheranno sul sequestro di tre immigrati che stavano partecipando ad una funzione religiosa, rapiti per mano della squadra dell’immigrazione, che alla fine si scopre non essere tale. Alla base, infatti, non c’è un traffico di esseri umani ma un traffico d’organi per mano di finti agenti che si sono spacciati per tali e che mettono a repentaglio la vita dei sequestrati; uno muore dopo l’operazione d’asportazione al rene, l’altro rischia la vita per l’asportazione del fegato.

Anticipazioni FBI Most Wanted 6: Remy lascia il suo lavoro

Proseguendo con le anticipazioni di FBI Most Wanted 6, il 22° episodio nonché ultimo della stagione è intitolato Il cerchio si chiude. La trama si concentra attorno ad un corteo organizzato contro il taglio di alcuni posti di lavoro dei federali, durante il quale un manifestante viene colpito da uno sparo partito da una funzionaria dell’agenzia governativa BOGO. Si scopre in realtà che alla base dell’aggressione c’è un piano strategico proprio di un funzionario della BOGO…

Intanto, in questo gran finale di stagione, non mancheranno le dinamiche interpersonali tra i protagonisti della serie. Ci sarà infatti il riavvicinamento tra Nina e il papà, verrà annunciata da Cannon la gravidanza di Cora mentre Ethan e Hana arriveranno al grande passo della convivenza; inoltre, dopo aver ricevuto l’allettante proposta, Barnes accetta di diventare supervisore della task force a Washington mentre Remy lascia il suo ruolo per dedicarsi a Abby e alla loro attività al ristorante.

