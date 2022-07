Anticipazioni FBI Most Wanted puntata 21 luglio 2022/ Kenny chiede a Lacroix…

FBI Most wanted, cosa succederà nella puntata di questa sera? Le anticipazioni

Questa sera andrà in onda su Italia 1 in prima serata una nuova puntata di FBI. Cosa succederà nella puntata di stasera? Quali colpi di scena ci saranno? Si tratta della seconda stagione inedita in Italia dello spinoff di FBI che però va in onda su Rai 2. Italia 1 trasmette due episodi a settimana e l’appuntamento è per stasera alle 21:20 circa su Italia 1.Nel primo episodio, Lacroix e la sua squadra danno la caccia a un serial killer che uccide un giovane studente di college aitante e sportivo. Sulla scena del crimine notano un graffito rosso che sembra essere la firma dell’assassino: dalle ricerche emerge che negli anni precedenti erano stati commessi altri omicidi rimasti impuniti con lo stesso modus operandi.

FBI Most Wanted 2/ Anticipazioni 21 luglio: Kenny cerca giustizia per un suo amico

Nel secondo episodio della serie FBI intitolato Testa di Serpente, Un caro amico di Kenny è in coma farmacologico dopo essere stato aggredito in un parco pubblico: l’ora e il luogo dell’aggressione suggeriscono la pista dello spaccio di droga, ma Kenny si fida dell’onestà del suo amico e chiede a LaCroix il permesso di indagare. L’episodio è legato ad una truffa messa in piedi da una gang: viene chiesto un riscatto agli uomini che si iscrivono a un sito di incontri con foto e video di ragazze minorenni.

FBI Most Wanted: dove siamo rimasti? Jess e la sua squadra si mettono alla ricerca di Travis

Lo scorso giovedì sono andati in onda altri due episodi della serie FBI. Nel primo episodio intitolato Biglietto vincente, Jess e la sua squadra stanno cercando Travis Russel, che è riuscito a scappare prima del processo. Russel era accusato di aver ucciso una donna che aveva vinto da poco la lotteria. Da quel momento tutti coloro che si sono approfittati di lui sono in pericolo: la sua sete di vendetta è alimentata da una rabbia cieca.

Nel secondo episodio intitolato Scomparso nel nulla, nella squadra di LaCroix entra un nuovo agente. Si tratta di Ortiz. Ka Task Force Fuggitivi è alla ricerca di Caleb, un bambino scomparso dopo che la madre e la nonna sono state brutalmente assassinate. Le tracce li portano da un certo Samuel, che era stato accusato e poi assolto dall’accusa di aver rapito e ucciso un altro bambino undici anni prima. FBI: Most Wanted – già rinnovata per una terza stagione ha esordito sul network americano Cbs risultando il nuovo titolo più visto della stagione. La serie si concentra sulla divisione che ha il compito di rintracciare e catturare i criminali presenti nella lista dei più ricercati dal Bureau. Tra le new entry nel cast, il detective dell’antiterrorismo, Ivan Ortiz (Miguel Gomez) e il padre del protagonista, Byron LaCroix, interpretato da Terry O’Quinn.

