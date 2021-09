Anticipazioni Fino all’ultimo battito/ Seconda puntata: Patruno riesce a fuggire

Anticipazioni Fino all’ultimo battito, seconda puntata 30 settembre: dov’è finito Patruno?

Va in onda stasera la prima puntata di Fino all’ultimo battito, fiction Rai ambientata a Bari con protagonista Marco Bocci nei panni di un medico combattuto tra etica e sentimenti. Il secondo appuntamento dei sei previsti per questo autunno è in programma giovedì 30 settembre in prima serata su Rai1.

Negli episodi 3 e 4 della seconda puntata vedremo il Pm Pansini alle prese con un’importante valutazione: la donna, infatti, è convinta che all’interno dell’ospedale ci sia un basista che ha agevolato la fuga di Cosimo Patruno. Ricordiamo che Patruno è riuscito a evadere e a far perdere le sue tracce, e insieme a lui anche Diego freme, in attesa degli sviluppi.

Anticipazioni Fino all’ultimo battito, seconda puntata 30 settembre: i segreti di Diego

Rosa è altrettanto preoccupata: teme che Cosimo, fuori dal carcere, possa riallacciare i rapporti con suo figlio Mino, fino ad allora tenuto lontano dal giro losco del nonno. Mino, nel frattempo, si avvicina molto ad Anna. Quest’ultima decide di incontrare Rocco, suo padre biologico, e le cose si complicano anche per i due ragazzi.

L’indagine su Patruno va avanti, mentre le vicende lavorative dei personaggi si intrecciano con quelle personali. In ospedale, Diego si prende cura di uno dei mafiosi rimasto ferito nell’evasione. Sua moglie è sul punto di scoprirlo: le menzogne che ha detto sono troppe, e alla fine pensa di rivelare tutto alla polizia. Vanessa, però, torna in ospedale e sconvolge i suoi piani.

