Anticipazioni Fino all’ultimo battito, ultima puntata/ Cosimo verrà arrestato?

Fino all’ultimo battito cosa succederà nella puntata del 28 ottobre?

La fiction di Rai 1 “Fino all’ultimo battito” si avvia rapidamente verso il gran finale. Quella che vedremo il prossimo giovedì 28 ottobre, infatti, sarà l’ultima puntata della serie con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido. Ma cosa rivelano le anticipazioni della sesta puntata in programma per la prossima settimana? Ancora una volta non mancheranno i colpi di scena che riguarderanno soprattutto Diego Mancini: il medico riuscirà ad affrancarsi dal giogo di Cosimo e sposare Elena? Secondo quanto svelato dalle anticipazioni, nel primo episodio della prossima puntata Rocco, ex marito di Elena viene investito, ancora una volta c’è di mezzo il boss. Diego lo opera d’urgenza, ma l’uomo resta in coma. La pressione diventa insostenibile e Diego confessa tutto a Elena, che sconvolta e ferita gli sbatte la porta in faccia

FINO ALL'ULTIMO BATTITO/ Anticipazioni e diretta 21 ottobre: Diego mente ancora

Fino all’ultimo battito, anticipazioni sesta puntata: l’intervento di Cosimo

Rosa vuole “salvare” il figlio Mino e stringe un patto con Nicola, avvocato di Cosimo. Prima che l’intervento abbia inizio, Cosimo fa capire a Diego che se qualcosa andasse storto, i suoi cari pagherebbero con la vita, a partire dal piccolo Paolo. Prima dell’incidente Rocco aveva messo gli inquirenti sulle tracce di Mancini: la polizia scoprirà dove si sta svolgendo il delicato intervento? Diego onorerà il suo patto con Cosimo, salvandogli per l’ultima volta la vita? Cosimo resterà latitante o verrà finalmente arrestato? Sono molti gli interrogativi a cui la sesta e ultima puntata di Fino all’ultimo battito dovrà rispondere. Appuntamento a giovedì prossimo, 28 ottobre, per scoprire il destino del dottor Diego Mancini e del boss Cosimo Patruno.

LEGGI ANCHE:

IL CACCIATORE 3/ Anticipazioni 1a puntata 20 ottobre: l'incubo Vito Vitale, indagine su Aglieri e ProvenzanoAnticipazioni Il Cacciatore 3, seconda puntata/ Indagine ossessiona Barone

© RIPRODUZIONE RISERVATA