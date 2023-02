Anticipazioni Fiori sopra l’inferno 2, ci sarà?/ In arrivo il sequel? La Ricci svela…

Fiori sopra l’inferno 2: é in cantiere il sequel della fiction Rai con Elena Sofia Ricci? Il punto di domanda e la risposta

Nella prima serata targata Rai Uno del 27 febbraio 2023, l’occhio pubblico TV si interroga se Fiori sopra l’inferno 2 sia in cantiere, e una sibillina Elena Sofia Ricci fa ben sperare in un sequel. L’interrogativo nei telespettatori nasce con la visione della puntata epilogo della prima stagione di Fiori sopra l’inferno, la mini serie TV che vede l’attrice interpretare il ruolo di Teresa Battaglia, che conduce delle importanti indagini sui casi di cronaca irrisolti. E una risposta al quesito generale, che sembra rispondere affermativamente a chi si chiede se possa essere nei programmi Rai il sequel della miniserie -magari dal titolo Fiori sopra l’inferno 2- potrebbe giungere dalla stessa attrice protagonista. In un intervento mediatico, ripreso dalla pagina Instagram Radio Corriere TV, Elena Sofia Ricci fa ben sperare i fan per una seconda stagione in arrivo nella programmazione Rai del progetto TV concluso. Questo per l’importanza che Elena Sofia Ricci attribuisce al messaggio racchiuso nella trama della serie. Ossia che il problema dell’Alzheimer -che affligge il ruolo da lei interpretato, Teresa Battaglia – va discusso, in aiuto di chi ne rimane vittima e si ammala, spesso nell’indifferenza totale.

Elena Sofia Ricci replica sibillina a chi si chiede se sia in cantiere il sequel Fiori sopra l’inferno 2

“Teresa é una donna sola e per chi soffre di Alzheimer diventa l’altro mostro oltre la malattia oltre la solitudine. Il fatto che la Rai tratti quest’argomento é importante, necessario é che le persone non siano sole”, sono le dichiarazioni che fanno ben sperare nell’arrivo del sequel di Fiori sopra l’inferno 2, che possa ancora una volta portare in TV il delicato tema dell’Alzheimer.

Dalla disponibilità che lei apre all’impegno in TV con il ruolo di protagonista di Fiori sopra l’inferno, si dedurrebbe che l’attrice sia ben propensa ad un prosieguo della serie di Rai1.

