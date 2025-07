Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà venerdì 1 agosto 2025, Yildiz ed Enver continuano a farsi la guerra, Alihan turbato.

Si concluderà domani, venerdì 1 agosto 2025, la settimana di Forbidden fruit e in molti si chiedono cosa dovranno aspettarsi prima del solito stop del fine settimana. Da quando è approdata su Canale 5 la dizi turca sta conquistando sempre di più l’interesse di moltissimi fan che ogni giorno restano davanti al televisore per non perdere le vicende dei protagonisti. Vanno in onda due episodi al giorno, da lunedì a venerdì alle 14.10, tutte le puntate però sono disponibili anche su Mediaset Infinity in streaming.

Chicago Med 10 anticipazioni prossima puntata 6 agosto 2025/ Charles e Reese ai ferri corti!

Sul web circolano sempre intriganti spoiler in merito ai nuovi episodi di Forbidden fruit e sono tantissime le persone che sono troppo curiose per aspettare la messa in onda per scoprire cosa succederà. In attesa del nuovo appuntamento di oggi scopriamo quindi cosa accadrà nelle puntate di domani, venerdì 1 agosto 2025. Come sempre le novità non mancheranno e lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 10: "Esploderà la passione tra le vetrine"/ Conferme sul cast

Forbidden fruit, anticipazioni 1 agosto 2025: Zeynep si prepara per la partenza, Alihan a pezzi

Per promuovere il suo nuovo brand Enver ha organizzato un evento al ristorante Avenue, che verrà rovinato da Yildiz. La donna infatti si presenterà all’improvviso e farà un annuncio inaspettato, dopodiché farà allontanare la sua nemica. Gli spoiler fanno sapere che l’ex moglie di Halit a causa dell’umiliazione subita sarà furiosa e penserà ad una nuova strategia per liberarsi dell’avversaria.

Ci sarà una tregua tra Yildiz ed Ender, questa però non durerà a lungo. Nel frattempo Zeynep si preparerà per la partenza negli episodi che andranno in onda venerdì 1 agosto 2025. A breve infatti si recherà in America con Cem e Kevin, una decisione che turberà non poco Alihan. Stando alle anticipazioni di Forbidden fruit Hakan cercherà di convincere l’amico a fare qualcosa per recuperare il rapporto con Zeynep perché è chiaro che sia ancora innamorato di lei. Intanto Ender troverà un modo che potrebbe aiutarla a liberarsi definitivamente di Yildiz.

Anticipazioni Forbidden fruit 31 luglio 2025/ Zeynep accetta di andare ad Atlanta con Cem, Yildiz furiosa