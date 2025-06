Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà martedì 1 luglio 2025, Ender spiazza Yildiz con una proposta, Zeynep colpisce Alihan.

Inizia oggi una nuova soap opera turca che di sicuro catturerà l’interesse di moltissimi telespettatori, Forbidden fruit andrà in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 14.10 al posto di Tradimento che sarà in pausa fino a settembre. Sul web sono già trapelati interessanti dettagli in merito alle prime puntate che stanno facendo incuriosire molto. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi saranno disponibili anche in streaming sul noto sito Mediaset Infinity.

Imma Tataranni 5 si farà: Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo stroncano speranze/ "Ecco perché sarà ultima"

Le anticipazioni di Forbidden fruit svelano che nella puntata di martedì 1 luglio 2025, Ender e suo marito dopo aver cenato con alcuni amici resteranno da soli. Tra loro emergerà una grande tensione, infatti non sono affatto la coppia perfetta che vogliono far credere. Halit chiederà a Yildiz di accompagnarlo in una delle sue aziende, i due andranno in elicottero e sarà una giornata molto speciale.

Anticipazioni Imma Tataranni 2 prossima puntata 6 luglio 2025/ Ippazio si innamora di Jessica

Forbidden fruit, anticipazioni 1 luglio 2025: Ender fa una proposta a Yildiz

Trascorrendo del tempo con Halit Yildiz apprezzerà molto il suo premuroso atteggiamento, come invitarla a mangiare insieme in un elegante locale e chiedere al suo autista di riportarla a casa. Intanto Zeynep si confiderà con una sua collega alla quale parlerà dei suoi problemi economici. Lei non se ne accorgerà ma Alihan ascolterà tutto e resterà molto colpito.

Alihan deciderà di anticipare a Zeynep lo stipendio senza dirle nulla nell’episodio di Forbidden fruit che andrà in onda domani, martedì 1 luglio 2025. Stando alle anticipazioni Yildiz riceverà una sconvolgente proposta da parte di Ender, di che si tratta? La donna ha capito la sua sete di denaro e le chiederà di sedurre suo marito per poter ottenere il divorzio senza che sia necessario rinunciare ai suoi privilegi.

Perché La notte nel cuore non va in onda oggi 29 giugno: quando torna/ Palinsesto stravolto: saltano puntate