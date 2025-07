Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano cosa accadrà giovedì 10 luglio 2025, Alihan invita Zeynep a casa sua, Ender si reca al ristorante da Yildiz.

Altre intriganti novità cattureranno non poco l’attenzione dei telespettatori nei prossimi episodi di Forbidden fruit, la dizi turca che tiene loro compagnia da lunedì a venerdì alle 14.10 con ben due puntate. Da quando è approdata su Canale 5 sta conquistando sempre di più l’interesse di moltissime persone, infatti gli ascolti quotidianamente sono ottimi. Non tutti riescono a seguire la soap in televisione, però questa è disponibile anche in streaming sul sito Mediaset Infinity.

Per coloro che vogliono scoprire dettagli e novità prima della messa in onda sono trapelate sul web alcune interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Forbidden fruit che verrà trasmessa domani, giovedì 10 luglio 2025. Cosa svelano? Halit leggerà la notizia sulla lite scoppiata nel locale tra Zehra ed Ender, visibilmente infastidito se la prenderà con la figlia per l’accaduto.

Forbidden fruit, anticipazioni 10 luglio 2025: Ender si reca da Yildiz, vuole che la licenzino

Moltissimi fan sono curiosi di scoprire quando scatterà la scintilla tra Alihan e Zeynep, il loro rapporto non è iniziato nel migliore dei modi ma è palese il fatto che si stanno avvicinando sempre di più. Lui nella puntata di domani, con la scusa di dover vedere alcuni documenti, la inviterà a casa sua e mentre saranno insieme le chiederà di preparare una ciorba, lei lo farà ma dimostrerà di non avere grandi doti culinarie.

Nel frattempo Ender e Caner proveranno a vendere l’anello che le aveva regalato Halit in gioielleria per ottenere un po’ di denaro dal momento che dopo il divorzio lei ha perso tutto. Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano anche che la donna si recherà nel ristorante dove lavora Yildiz, lì farà una scenata e pretenderà che la licenzino.

