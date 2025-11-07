Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà lunedì 10 novembre 2025, Ender e Caner litigato, Yildiz si scusa con Zeynep ma lei...

Si conclude oggi un’altra settimana di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.20, sul web però sono già disponibili alcuni spoiler che rivelano cosa accadrà ai protagonisti dopo la solita pausa del weekend. La situazione si complicherà dopo che Caner ed Emir scopriranno che è stata Ender ad organizzare la storia della calunnia.

Nel momento in cui Gulden lo ha accusato di furto Alihan è stato costretto a licenziare Emir dall’azienda. Caner sarà furioso con la sorella perché crede che sia colpa sua se il suo amico ha perso il lavoro. Le anticipazioni di Forbidden fruit rivelano che scoppierà un acceso litigio tra Ender e suo fratello, lei capirà che Yildiz ha tramato alle sue spalle per incastrarla. La moglie di Halit si è vendicata dopo che lei l’aveva tradita facendola litigare con Zeynep e Irem.

Forbidden fruit, anticipazioni 10 novembre 2025: Ender si scusa con Emir, Yildiz prova a far pace con Zeynep

Per potersi discolpare Ender proverà a mettersi in contatto con Gulden, però scoprirà che Yildiz l’ha fatta sparire. A quel punto proverà a spiegare al fratello come sono andate davvero le cose, dopo quello che è successo però dovrà comunque chiedere scusa ad Emir pubblicamente.

Nell’episodio di Forbidden fruit che andrà in onda lunedì 10 ottobre 2025 Yildiz proverà ancora a riconciliarsi con la sorella chiedendole scusa pubblicamente, il suo tentativo però non avrà l’esito sperato. Stando alle anticipazioni Zeynep dirà alla sorella che la perdonerà solo se parlerà con Hakan per convincerlo a fare pace con Irem.

