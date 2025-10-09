Le anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà venerdì 10 ottobre 2025, Ender incontra Zerrin e prova a farle cambiare idea su Halit.

Tra poco su Canale 5 andrà in onda un nuovo episodio di Forbidden fruit pronto a stupire con tante novità tutti coloro che quotidianamente seguono con grande interesse la nota dizi turca alle 14.10. In molti si stanno chiedendo quali saranno le conseguenze per Erim dopo che ha preso di nascosto una delle auto del padre e ha investito una donna mentre guidava senza patente. La terribile vicenda ha interrotto le nozze di Zehra e Kemal, i due stavano infatti per diventare marito e moglie quando è arrivata la telefonata del ragazzo.

Intanto Yildiz è disperata, aveva deciso di lasciare il marito per iniziare una nuova vita con Kemal ma è apparsa sconvolta non appena ha visto che stava convolando a nozze con la figlia di Halit. Quest’ultimo fino a poco tempo fa aveva vietato alla figlia di frequentare il loro ex autista, ha però cambiato idea perhcé lui ha accettato di sostenerlo dopo il matrimonio contro Alihan ed Ender.

Forbidden fruit, anticipazioni 10 ottobre 2025: Ender inconta Zerrin, alla donna chiede di…

I tantissimi fan della soap opera turca continuano a sperare in una riconciliazione tra Alihan e Zeynep, lui più volte ha provato ad avvicinarsi a lei per spiegarle la verità sulle nozze con Ender ma lei non lo lascia mai parlare. La ragazza è ancora troppo arrabbiata e delusa e non sembra essere disposta a concedergli un’altra possibilità.

Nella puntata di Forbidden fruit che verrà trasmessa su Canale 5 venerdì 10 ottobre 2025, ma anche in streaming su Mediaset Infinity, Zeynep confermerà l’invito a cena a Dundar. Nel frattempo in bagno Ender troverà i farmaci che Alihan assume per i suoi attacchi di panico. Stando alle anticipazioni la donna incontrerà Zerrin e proverà a convincerla a non sostenere più Halit riprendendo lei il controllo delle sue azioni.

